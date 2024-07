Namenspatron des Tages: Silvio Berlusconi

IPA Photo/imago Der größte Narzisst Italiens gibt auch 13 Monate nach seinem Ableben keine Ruhe und sorgt noch aus der Gruft dafür, dass man sich seiner fortwährend erinnert (Mailand, 14.5.2007)

So schnell wird die Welt ihn nicht los. Der größte Narzisst Italiens gibt auch 13 Monate nach seinem Ableben keine Ruhe und sorgt noch aus der Gruft dafür, dass man sich seiner fortwährend erinnert, indem Großbauten seinen Namen tragen sollen. Kritiker des gebürtigen Milanesen Silvio Berlusconi werden sich fragen: Hätte man ihn denn nicht würdiger ehren können? Vielleicht, indem man ein Kosmetikstudio oder einen Waschsalon oder eine Deponie nach ihm benannt hätte? Matteo Salvini, Italiens amtierender Verkehrsminister von der Lega Mord, war da anderer Meinung und erwies seinem Freund einen allerletzten Gefallen. Mit seiner Verfügung heißt Mailands wichtigster Flughafen Malpensa ab sofort Aeroporto Silvio Berlusconi.

Dagegen war zuvor protestiert worden. Das linke und liberale Bürgertum in Mailand hatte empört reagiert, eine Initiative gegen die Umbenennung gegründet und mehr als 100.000 Unterschriften gesammelt. Italien habe einen Ruf zu verlieren. Im Zweifel, soll das heißen, geht es immer um den Leumund einer Nation. Aber ist der denn ernsthaft ramponiert, bloß weil eine Verkehrsdrehscheibe nach einem notorisch kriminellen Staatsmann benannt wird? Nach einem früheren Nachtclubentertainer und Staubsaugervertreter, der in dieser Rolle eine für den Politikbetrieb entscheidende Fertigkeit erworben haben dürfte – dass man so einem nämlich noch die infamste Lüge abkauft? Warum nicht einfach positiv wenden? Berlusconi, der sagenhafte Selfmademilliardär, ist die Verkörperung des bürgerlichen Aufstiegsversprechens. Berlusconi, das ist Avantgarde: Der Mailänder Entrepreneur ist der frühe Prototyp heutiger Politikerfiguren der Sorte Trump, Orbán, Wilders. Mailänder Bürger, macht euch ehrlich: Berlusconi, das ist der Repräsentant eurer eigenen Verfallsgeschichte. Nach so einem darf man auch mal einen Flughafen benennen.