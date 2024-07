Nachschlag: Königskinder

Mary Evans AF Archive Ifc Films/imago Das Leben der Princesas wirkt weder beschönigt noch deprimierend

»Montags in der Sonne« war schon. Darin machen sich die Arbeiter aus der Werft in Vigo Gedanken über ihre Zukunft. Sie färben sich die grauen Haare schwarz und gehen zum Arbeitsamt. Dort tropft die dunkle Soße nach einem Regenguss auf den Flur – und Arbeit gibt es wieder keine. Die Protagonistinnen aus Fernando León de Aranoas Nachfolgefilm »Princesas« müssen sich schon selbst beschäftigen. Sie teilen denselben Platz am Madrider Straßenstrich – und halten trotz Konkurrenz fest zueinander. Für Caye und ihre aus der Dominikanischen Republik nach Spanien emigrierte Freundin Zulema ist Hure- und Prinzessinsein kein Widerspruch. Im Leben der beiden Sexarbeiterinnen gibt es durchaus auch Tage, die so perfekt sind, dass sie sich wie Königskinder fühlen. Ihre Freundschaft entwickelt sich im Verlauf des Films – und besteht zu einem Gutteil auch im Widerstand gegen eine unzumutbare Außenwelt. Das Leben der Princesas wirkt weder beschönigt noch deprimierend. Nicht Konkurrentinnen, sondern Freundinnen treffen am selben Ort aufeinander. (be)