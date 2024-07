Spezialkommando des Tages: Bayerische Bärenpolizei

Icon Sportswire/IMAGO Groß war die Aufregung, als 2006 erstmals seit mehr als 170 Jahren ein Braunbär in Bayern auftauchte und sich nicht an die Spielregeln hielt: Bruno ...

Droht die Natur sich von der Zivilisation geraubtes Terrain zurückzuholen oder wenigstens ein bisschen Rache zu üben, rüstet der Mensch. Groß war die Aufregung, als 2006 erstmals seit mehr als 170 Jahren ein Braunbär in Bayern auftauchte und sich nicht an die Spielregeln hielt. Bruno – Nome de bär: JJ1 – schlug Haus- und Nutztiere, teils auch innerhalb von Siedlungen. Die bayerische Staatsregierung hatte ein Problem, und verschiedene Verhaltensmuster verlangten Typisierung, um Gewissheit zu erlangen, was Bruno für einer war. Der damalige Ministerpräsident Edmund Stoibär, dieser Carl von Linné der Bärenkunde, entwarf eine Taxonomie: Da gebe es den Normalbären (»lebt im Wald, geht niemals raus und reißt vielleicht ein bis zwei Schafe im Jahr«), den Schadbären (tut sich ungestört an Haustieren oder an Honig und Obst gütlich) und den Problembären (hat keine Scheu vor Menschen). Was für einer war nun Bruno? Der Ministerpräsident befand »ganz klar, dass, äh, dieser Bär, äh, ein Problembär ist«. Bevor JJ1 sich nun zum Risikobären (lässt sich nicht vergrämen oder greift gar Menschen an) fortentwickeln konnte, wurde die Bestie kurzerhand abgeknallt. Heute steht Bruno, nunmehriger Plüschbär, ausgestopft und präpariert in Schloss Nymphenburg im Museum Mensch und Natur.

18 Jahre später scheint die Bedrohung mitnichten gebannt. Dreht euch nicht um, Meister Petz geht um. Rache für Bruno! Gegen solche Heimtücke muss die Staatsgewalt gewappnet sein. Deshalb hat jetzt die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller die Einrichtung einer Bärenpolizei gefordert. Die Bewaffnete Bayerische Braunbärenbereitschaft (BBBBB) soll jederzeit einsatzbereit sein und Ursus arctos, taucht er auf, vergrämen und im Zweifel erlegen. Dabei ist in Bayern schon lange keiner mehr gesichtet worden, nicht einmal ein unrasierter Kurt Beck außer Rand und Band.