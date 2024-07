Mali: Parteiaktivitäten wieder erlaubt

Bamako. Die durch einen Putsch an die Macht gekommene Regierung in Mali will die seit April verbotenen Aktivitäten von Parteien und politischen Vereinigungen wieder zulassen. Dies erklärte am Mittwoch der vom Militär dominierte Ministerrat. Nach Ansicht des Chefs der Militärregierung, Oberst Assimi Goïta, hatten die Parteien eine Gefahr für den laufenden »nationalen Dialog« über die politische Zukunft Malis dargestellt. Nicht zuletzt hatten sie gegen die Entscheidung der Militärführung protestiert, über die im März 2024 endende Frist für die Rückkehr zu einer zivilen Regierung hinaus an der Macht zu bleiben. (AFP/jW)