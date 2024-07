Polen: Verteidigungsetat soll steigen

Warschau. Polen will seinen Verteidigungsetat im nächsten Jahr um etwa zehn Prozent auf einen neuen Höchstwert steigern. »Das Budget des Verteidigungsministeriums wird das höchste in der Geschichte Polens sein, es wird etwa zehn Prozent höher sein als im Jahr 2024«, sagte der stellvertretende Verteidigungsminister Cezary Tomczyk dem Sender TVN 24, wie Reuters am Donnerstag berichtete. »Es wird ein Rekordbudget sein«, höher nicht nur nominal, sondern auch im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. (Reuters/jW)