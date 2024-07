China: Japan verletzt Seegrenze

Tokio. Ein japanischer Marinezerstörer ist Medienberichten zufolge am Donnerstag vergangener Woche ohne Ankündigung in chinesische Hoheitsgewässer nahe Taiwan eingedrungen. Wie die Nachrichtenagentur Kyodo am Mittwoch unter Berufung auf Diplomaten berichtete, löste der Vorfall in Beijing »ernste Bedenken« aus. Der Zerstörer »Suzutsuki« sei in Gewässer vor der chinesischen Provinz Zhejiang eingedrungen, wo China Marineübungen angekündigt hatte. Das Schiff habe die Übungen im Ostchinesischen Meer beobachtet. Das japanische Verteidigungsministerium kündigte eine Untersuchung an. (Reuters/jW)