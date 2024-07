NATO-Gipfel: China und Belarus trainieren

Minsk. Während das Kriegsbündnis NATO in Washington tagt, halten China und Belarus ein Militärmanöver an der Grenze zu Polen ab. Bei ihrem Gipfeltreffen bezeichneten die NATO-Länder China als »entscheidenden Beihelfer« Russlands im Ukraine-Krieg. Die gemeinsamen Übungen fänden in der belarussischen Grenzstadt Brest statt, teilte das chinesische Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. Das Manöver mit dem Namen »Falkenangriff 2024« startete demnach am Montag und soll bis Mitte Juli dauern. Angaben aus Minsk zufolge handelt es sich um ein »Antiterrormanöver«. Wie viele Soldaten daran teilnehmen, ist nicht bekannt.(AFP/jW)