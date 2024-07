US-Präsident verliert Rückhalt in eigener Partei

Washington. Der Gegenwind für Joseph Biden in der Debatte um seine erneute Kandidatur für die US-Präsidentschaft wird immer stärker. Nun hat erstmals ein Senator der US-Demokraten Biden öffentlich aufgefordert, aus dem Rennen um das Weiße Haus auszusteigen. »Zum Wohle des Landes fordere ich Präsident Biden auf, sich aus dem Rennen zurückzuziehen«, erklärte Senator Peter Welch aus dem Bundesstaat Vermont am Mittwoch (Ortszeit) in einem Meinungsbeitrag in der Washington Post. Biden sieht sich seit seinem Auftritt im Fernsehduell mit seinem republikanischen Rivalen Donald Trump Ende Juni mit einer anschwellenden Debatte um seine physische und mentale Eignung für das Präsidentenamt konfrontiert – auch in der eigenen Partei. Biden hatte in der TV-Debatte mit heiserer Stimme gesprochen, sich wiederholt verheddert und Sätze nicht beendet. (dpa/AFP/jW)