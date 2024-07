Irak: Todesurteil für Frau von IS-Chef

Baghdad. Ein irakisches Gericht hat am Mittwoch die Ehefrau des ehemaligen Anführers der des »Islamischen Staats« (IS), Abu Bakr Al-Baghdadi, zum Tode verurteilt, wie die irakische Justiz mitteilte. Das Strafgericht Karkh erließ das Todesurteil für die Ehefrau, weil sie sich der IS-Gruppe angeschlossen und entführte jesidische Frauen in ihrem Haus in der Stadt Sindschar festgehalten habe. Al-Baghdadi wurde 2019 von US-Streitkräften in der nördlichen syrischen Provinz Idlib getötet. Er hatte den IS 2014 gegründet. (Xinhua/jW)