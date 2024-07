Saudischer Lehrer erhält 20 Jahre Haft

Riad. Ein Lehrer in Saudi-Arabien ist wegen kritischer Beiträge in den Onlinenetzwerken zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Der 47jährige Asaad Al-Ghamdi sei »wegen seiner friedlichen Aktivitäten in den sozialen Medien« von einem Spezialgericht für Terrorverdächtige verurteilt worden, erklärte die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) am Dienstag. Es handele sich um eine »weitere Eskalation in dem sich ständig verschlimmernden Vorgehen gegen die freie Meinungsäußerung« in Saudi-Arabien. Aus von HRW eingesehenen Gerichtsdokumenten gehe hervor, dass Al-Ghamdi beschuldigt worden sei, »die Religion und Gerechtigkeit des Königs und des Kronprinzen in Frage zu stellen« und »falsche und böswillige Nachrichten und Gerüchte zu veröffentlichen«. In den vergangenen zwei Jahren hat die Justiz des Königreichs Dutzende Menschen wegen ihrer Beiträge in Onlinenetzwerken zu langen Haftstrafen verurteilt. (AFP/jW)