Autokonzerne mit schwächerem Absatz

Berlin. Alle drei großen deutschen Autokonzerne haben in diesem Jahr Absatzrückgänge verzeichnet. Wie aus am Dienstag veröffentlichten Halbjahreszahlen hervorgeht, verkaufte Mercedes-Benz 1,17 Millionen Autos – sechs Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Bei VW lag das Minus bei 0,6 Prozent (4,35 Millionen Autos), bei BMW bei 0,1 Prozent (1,21 Millionen Fahrzeuge). Besonders stark schrumpfte der Absatz in China. Dort verkaufte Volkswagen rund 7,4 Prozent weniger Autos als im ersten Halbjahr 2023. (dpa/jW)