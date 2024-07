Baupreise ziehen weiter an

Wiesbaden. Die Preise am Bau sind erneut gestiegen, allerdings etwas langsamer, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit. Für den Mai stellte die Behörde demnach bei Neubauleistungen an Wohngebäuden einen Preisanstieg von 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat fest. Im Vorquartal hatte der Preisanstieg 2,8 Prozent betragen. Laut den Statistikern war insbesondere der Einbau von Heizungen mit sechs Prozent deutlich teurer als im Vorjahr, Betonarbeiten waren dagegen sogar 1,2 Prozent günstiger. Beim Straßenbau seien die Preise mit durchschnittlich 4,4 Prozent gestiegen. (dpa/jW)