Krumbach: Ermittlungen nach Brand in Unterkunft

München. Nach einem Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft im schwäbischen Krumbach hat die Generalstaatsanwaltschaft München die Ermittlungen übernommen. Es handle sich nach dem derzeitigen Ermittlungsstand um eine »extremistische Tatmotivation«, teilten die Ermittler am Mittwoch mit. Der 40jährige Beschuldigte bleibe in Untersuchungshaft. Die Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft hatten am 23. Juni Brandgeruch bemerkt, die Feuerwehr alarmiert und das Feuer dann selbst gelöscht. (AFP/jW)