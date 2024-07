Kroatien: Wehrpflicht wird wieder eingeführt

Zagreb. Am 1. Januar setzt Kroatien die allgemeine Wehrpflicht wieder in Kraft, wie die Zeitung Novi list am Dienstag berichtete. Demnach arbeite das Verteidigungsministerium in Zagreb gerade an Änderungen der entsprechenden Gesetze und Verordnungen. Noch nicht entschieden sei, ob der Kriegsdienst dann zwei oder drei Monate dauern soll, was Auswirkungen auf die von den Eingezogenen zu absolvierende Ausbildung habe. Das EU-Mitglied hatte die Wehrpflicht im Jahr 2008 ausgesetzt, aber nicht abgeschafft. (jW)