Syrien: Israel greift Hafenstadt an

Damaskus. Israel hat in der Nacht zum Dienstag einen Luftangriff auf ein Ziel in der Nähe der syrischen Küstenstadt Banijas geflogen. Der Angriff habe Sachschäden verursacht, berichtete die Nachrichtenagentur SANA. Nähere Einzelheiten über das genaue Ziel oder das Ausmaß der Zerstörung wurden nicht bekannt. Israel hat in der Vergangenheit immer wieder Ziele in Syrien angegriffen, die angeblich mit dem Iran oder der libanesischen Hisbollah in Verbindung stehen sollen. In Banijas befindet sich ein Ölhafen. (Reuters/jW)