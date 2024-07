DR Kongo: Konflikt vor Ausweitung

New York. Die UN-Sonderbeauftragte für die Demokratische Republik (DR) Kongo, Bintou Keita, warnt vor einer Ausweitung des Konflikts im Osten des Landes. In ihrem Bericht an den UN-Sicherheitsrat vom Montag weist sie auf Gebietsgewinne der Miliz M 23 in der Provinz Nordkivu hin. Außerdem habe Ruanda seine Unterstützung der Miliz ausgeweitet. Die Rede war von mehr als 4.000 ruandischen Soldaten, die sich dazu in der DR Kongo befänden. Angesichts von 6,9 Millionen Binnenflüchtlingen allein in Nordkivu leide die DR Kongo unter »einer der schlimmsten und völlig vernachlässigten humanitären Krisen«, so Keita. (dpa/jW)