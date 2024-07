Starker Anstieg bei Firmeninsolvenzen

Berlin. Die Zahl der Insolvenzen in Deutschland ist offenbar in diesem Jahr stärker gestiegen, als von Sachverständigen erwartet. In den ersten sechs Monaten gerieten 162 Unternehmen mit mehr als zehn Millionen Euro Umsatz in finanzielle Schieflage – ein Plus von 41 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Handelsblatt am Dienstag berichtete. Der Beitrag stützt sich auf eine Analyse der Restrukturierungsberatung Falkensteg. Die Zahl der Insolvenzen liegt demnach deutlich über dem Anstieg von 30 Prozent, den Sanierungsexperten bereits zu Jahresbeginn erwartet hatten. Unter den insolventen Firmen sind solche mit prominenten Namen wie der Reiseveranstalter FTI, die Warenhauskette Galeria oder die Modefirma Esprit. (Reuters/jW)