Hintergrund: Aussichtslos

In Deutschland werden noch immer rund acht Tonnen CO2-Äquivalente pro Einwohner und Jahr in die Luft geblasen. Das sind rund doppelt so viele wie der globale Durchschnitt. Jahr für Jahr geht das so, und diese Treibhausgase reichern sich in der Atmosphäre an. Rund die Hälfte der Emissionen wird auch in 1.000 oder noch mehr Jahren für ein wärmeres Klima sorgen. Es geht daher nicht allein darum, die Emissionen in 20 Jahren tatsächlich auf null heruntergefahren zu haben. Sie müssen auch möglichst rasch reduziert werden, damit die sich bis dahin anreichernde Menge so gering wie möglich gehalten werden kann.

Hierzulande aber wird seit Jahrzehnten hauptsächlich mit dem Finger auf andere gezeigt. Im Straßenverkehr etwa sind die Emissionen nach wie vor so hoch wie 1990. Inzwischen macht er in Deutschland rund ein Fünftel des Problems aus, obwohl es mittlerweile fast 40 Jahre her ist, dass in Westdeutschland Meteorologen und Physiker die Öffentlichkeit wie die Regierung vor dem warnten, was auf uns zurollt.

Derweil ist die globale Erwärmung so weit fortgeschritten, dass schon in wenigen Jahren die ersten sogenannten Kipppunkte erreicht werden, an denen sich einzelne Teile des Klimasystems auf die schiefe Ebene begeben. Das Absterben der tropischen Korallenriffe hat sogar bereits begonnen. Auch der westantarktische Eisschild könnte bereits unwiederbringlich destabilisiert sein. Wenn nicht, dann braucht es wie für das grönländische Eisschild nur ein, zwei, maximal drei Zehntel Grad Celsius weiterer Erwärmung. Dürren und schwere Überschwemmungen könnten schon bald die ohnehin bereits gefährlich hohen Weltmarktpreise für Lebensmittel weiter ansteigen lassen.

Die Lösungen liegen auf der Hand, allein ihre rechtzeitige Umsetzung scheint kaum möglich in einem Land, wo die Umsetzung eines Tempolimits auf den Autobahnen ein Politikum ist. Auch ein solches würde ohne größere Kosten die Emissionen etwas weiter senken, abgesehen vom erfreulichen Effekt, dass die Zahl der Unfallopfer sinkt. Statt dessen werden die öffentlichen Verkehrssysteme vernachlässigt, Investitionen in die Schiene zusammengestrichen, während Milliarden Euros für die Subventionierung des Flugverkehrs und den meist besonders umweltschädlichen Dienstwagen verschenkt werden. Auch der Autobahnbau verschlingt weiter Milliarden, während man das 49-Euro-Ticket gegen die Wand fahren will.

Und wieso der ganze Irrsinn? Die Antwort ist simpel: Mit dem Ruinieren des Klimas lässt sich noch immer sehr viel Geld verdienen. BMW machte 2023 einen Gewinn nach Steuern von 12,2 Milliarden Euro. Bei der Porsche AG waren es 6,8 Milliarden Euro, bei VW weitere 17,9 Milliarden Euro. (wop)