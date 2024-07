Großmanöver im Kaspischen Meer

Astana. Erstmals ohne Russland oder China haben am Dienstag im Kaspischen Meer Militärübungen mehrerer zentralasiatischer Länder begonnen. Bis zum 17. Juli simulieren 4.000 Soldaten mit Kriegsschiffen, Flugzeugen und Panzern den Ernstfall. An dem Manöver »Birlestik-2024«, was auf kasachisch »Allianz« bedeutet, nehmen neben Gastgeber Kasachstan die Länder Kirgistan, Usbekistan, Tadschikistan sowie Aserbaidschan teil. Dabei sollen die Truppen »eine von Terroristen eroberte Insel befreien« sowie Einsätze »zur Gewährleistung der Sicherheit auf See und zum Schutz der Infrastruktur« durchspielen. (AFP/jW)