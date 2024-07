Ecevit Piroğlu in Serbien freigelassen

Belgrad. Der türkische Aktivist Ecevit Piroğlu ist am Dienstag in Serbien aus der Haft entlassen worden. Er war 2021 aufgrund eines türkischen Auslieferungsersuchens in Belgrad festgenommen worden. Ihm drohte die Abschiebung. In der Haft trat er zweimal in den Hungerstreik. Am Montag hatte eine internationale Delegation Belgrad besucht, darunter der Bundestagsabgeordnete Andrej Hunko (BSW). Dieser traf sich mit dem Innenminister. Daraufhin kam Piroğlu frei, bis Montag muss er Serbien verlassen. Piroğlu war aktiv in den Gezi-Park-Protesten und kämpfte in Rojava. Ankara wirft ihm »Terrorismusunterstützung« vor.