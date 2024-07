Kay Nietfeld/dpa Beamte vom Secret Service stehen am frühen Dienstag morgen vor Beginn des NATO-Gipfels vor dem Weißen Haus

Potentielle Befürchtungen über einen neuen Eklat um US-Präsident Joseph Biden sowie um peinliche öffentliche Beschwerden des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij haben den Beginn des NATO-Jubiläumsgipfels am Dienstag in Washington, D. C., überschattet. Biden wollte den Gipfel am Nachmittag (Ortszeit) mit einer Feierstunde im Andrew-W.-Mellon-Saal eröffnen. Dort hatten zwölf Staaten um die USA am 4. April 1949, vor rund 75 Jahren also, den Nordatlantikpakt geschlossen. Vorab machte die Sorge die Runde, Biden könne mit seinen mittlerweile notorischen Versprechern das westliche Militärbündnis vor den Augen der Weltöffentlichkeit bloßstellen. Verlässliche Mittel, dies zu verhindern, waren nicht in Sicht.

Bezüglich Selenskij allerdings waren die Spekulationen wohl einigermaßen ausgeräumt, er könne die Kriegsunterstützung der NATO für die Ukraine wie beim Vorjahresgipfel in Vilnius erneut öffentlich als unzulänglich attackieren. Zwar wird Kiew erneut nicht die ersehnte Beitrittszusage erhalten; auch die erhoffte langjährige Finanzierungszusage bleibt aus. Doch soll Selenskij mit dem Trostpflaster stillgestellt werden, die Ukraine werde wenigstens sechs der gewünschten sieben »Patriot«-Luftabwehrsysteme bekommen. Bundeskanzler Olaf Scholz bekräftigte vor seinem Abflug in die US-Hauptstadt, Berlin setze sich darüber hinaus bei verbündeten Staaten für eine Aufstockung ihrer Unterstützungsleistungen ein.

Vor Gipfelbeginn wurde zudem weiter an Vorkehrungen gearbeitet, die NATO für einen möglichen Regierungswechsel in den USA zu präparieren. Die Befürchtung, Donald Trump könne eine zweite Präsidentschaft nutzen, um die Vereinigten Staaten aus dem Bündnis zu lösen, ist nicht gänzlich ausgeräumt, wird aber mittlerweile relativiert. Dabei weisen Beobachter auf ein Papier der Trump-nahen Heritage Foundation hin, das einen US-Verbleib im Bündnis bei parallelem Abzug des Großteils der konventionellen US-Streitkräfte aus Europa vorsieht. US-Atomwaffen sollen allerdings an ihren Standorten in Europa bleiben. Weil Trump droht, die militärische Unterstützung für Kiew zu streichen, werden zur Zeit die entsprechenden US-Strukturen vor allem in Wiesbaden unter NATO-Kommando gestellt. Zudem werden die Staaten Europas, streicht Trump die Gelder, mehr zahlen müssen.