Eduardo Munoz/REUTERS

Am Montag (Ortszeit) sind bei Protesten gegen die Finanzierung fossiler Brennstoffe durch die Citigroup-Bank in New York laut dem US-amerikanischen Medium Common Dreams 46 Klimaschützer festgenommen worden. Die vornehmlich älteren Mitglieder der Gruppe Third Act hatten demnach einen »Trauerzug« in der Nähe des Citigroup-Hauptsitzes in Manhattan gebildet, um der Senioren zu gedenken, die während der vergangenen Hitzewellen gestorben waren. Die Bank zählt neben der Bank of America, J. P. Morgan Chase und Wells Fargo zu den größten Geldinstituten der USA. (jW)