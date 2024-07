United Archives International/IMAGO Abstammungsbaum nach Ernst Haeckel (London Edition, 1910)

Einer populären Ansicht zufolge setzt Evolution eine Art Fortschritt ins Werk. Die Geschichte der Evolution im Darwinschen Sinn beginnt (wenn man ihr durchaus einen präzisen Anfang geben will, was noch nicht heraus ist) mit »LUA«, dem »Last universal anchestor« (bzw. LUCA, »Last Universal Common Ancestor«) – jenem ersten hypothetischen Einzeller, auf den der Stammbaum alles Lebens zurückgeht. Aus LUA entwickelten sich Bakterien, Eukaryoten, Pilze, Pflanzen und Tiere. So wurden peu à peu aus primitiven Lebewesen, die wenig konnten, immer fähigere und angepasstere. Die neueren können sich zum Beispiel aktiv bewegen, manche fliegen sogar, andere entwickelten immer schärfere Sehkraft, wurden immer bessere Räuber, aber auch geschickter darin, Räubern zu entkommen. Über lange Zeiträume hinweg besiedelten sie immer entlegenere Lebensräume mit ungünstigen Bedingungen. Das Niveau der Lebewesen, kann man sagen, stieg unaufhörlich und gipfelt nun im Menschen und seiner gern gepriesenen einzigartigen Fähigkeit zu Sprache, Vernunft und Technik. So ungefähr lautet die Sicht, nach der es einen Fortschritt in der Evolution gibt, und sie drängt sich ja auch fast von selbst auf.

Ich würde da gern widersprechen. In der Evolution gibt es kein »Besser«, zumindest keines, das sich auf den gesamten Stammbaum aller Lebewesen bezieht. Das liegt zum einen an der seltsamen Fortbewegungsweise der Gene, zum anderen liegt es daran, was sich sinnvollerweise als »besser im Sinne der Evolution« verstehen ließe.

Der erste Punkt betrifft den Wettbewerb, der in der Evolution tatsächlich stattfindet. Darwins »Survival of the Fittest« hat vom Start weg den Fehlschluss enthalten, es würden sämtliche Lebewesen im Kampf »alle gegen alle« ums Überleben kämpfen, gegeneinander nämlich. Das ist keineswegs der Fall, und es ist auch nicht der Mechanismus der Evolution. Zum einen treffen die meisten Arten gar nicht aufeinander, um miteinander in Wettbewerb zu treten, sie sind in der Regel sowohl räumlich als auch zeitlich voneinander getrennt. Zum anderen dann – und wesentlicher – findet der eigentliche Wettbewerb in der Evolution zwischen Genvarianten innerhalb ein und derselben Art statt.

Das liegt am inneren Mechanismus der Evolution, der sich aus zwei Teilprozessen zusammensetzt, Variation und Selektion. Variation ist jener Prozess, der Varianten bestehender Gene erzeugt. Selektion wählt unter diesen Varianten die überlebensfähigen aus (an dieser Stelle kommt der Begriff des Überlebens recht eigentlich ins Spiel). Da sitzt jetzt kein Türsteher, der die guten Varianten durchwinkt und die schlechten ins Aussterben schickt, die Selektion wirkt einfach, indem sich Varianten durchsetzen, weil sie unter den gegebenen Bedingungen mehr Nachkommen (Kopien von sich selbst) erzeugen als andere Varianten. Der Wettbewerb, den wir meist vor Augen haben, wenn wir an »Survival of the Fittest« denken, der Wettbewerb um Ressourcen nämlich, fließt hier als eine von vielen Bedingungen der Selektion ein. Es ist zwar ein alter Streit zwischen Evolutionsbiologen, worauf die Evolution tatsächlich selektiert, einzelne Gene oder Gruppen, aber darin, dass es kein Wettbewerb zwischen Wolf und Schafgarbe sei, sind die Forscher sich einig.

Das »Besser« in der Evolution mithin ist lediglich ein temporärer und lokaler Vorteil von Genvarianten, kein globaler. Im Rahmen der Evolution kann einzig als besser gelten, was einen differentiellen Unterschied in der Erzeugung von Nachkommen zeitigt. Und zwar im Vergleich zu ähnlichen Genen, an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit. Das ist die Hauptsache, so bewegen sich Gene.

Hinzukommt dann, dass die sich durchsetzenden Varianten die Selektionsregeln für andere Arten ändern können. Sehr drastisch geschah das bei der »großen Sauerstoffkatastrophe«. Dem Vorgang, als die ersten sauerstoffproduzierenden Lebewesen – Vorläufer der heutigen Cyanobakterien – aufkamen. Der aggressive Sauerstoff erwies sich als tödliches Gift für fast alle Arten, die sich bis dahin durchgesetzt hatten. Sie starben aus. Was bis dahin als besser gegolten hatte, war durch eben den Prozess, der das »Bessere« hervorgebracht hatte, zu etwas schlechtem geworden. Auch das spricht gegen ein globales »Besser«, das für den gesamten Baum des Lebens gelten könnte.

Zu fragen wäre auch nach der Bedeutung von »besser«: Was soll denn »besser« in der Evolution überhaupt bedeuten? Nur weil die neueren Lebewesen ein prächtiges Gefieder haben oder weiter springen können, seien sie auch besser? Müsste es sich nicht ganz umgekehrt verhalten? Sind nicht statt der neuesten und weniger erprobten Arten die ältesten noch lebenden Arten die besten? Diejenigen, die ihre Überlebensfähigkeit tätig unter Beweis gestellt haben? Sie haben es am längsten geschafft, und wenn wir wirklich das Überleben einer Art als wichtigsten Gradmesser gelten lassen wollen, dann wären sie die eigentlichen (immer nur vorläufigen) Sieger der Evolution. Das älteste noch lebende Tier scheint die Rippenqualle Hormiphora californiensis zu sein, es gibt sie seit etwa 700 Millionen Jahren. Da hält kein Säugetier mit und keine Mücke oder irgendein anderes neumodisches Geviechs. Der Newcomer Mensch schon gar nicht. Der bringt es nämlich, günstig gerechnet, auf zwei Millionen Jahre Existenz. Was ist ihm – aus Sicht der Evolution – in dieser kurzen Zeit gelungen? Vor allem doch dies, viele Arten, inklusive seiner eigenen, an den Rand des Aussterbens gebracht zu haben.

Gewiss, er kann sprechen und denken und Eisstockschießen. Prinzipiell versetzen ihn seine kognitiven und sprachlichen Fähigkeiten in die Lage, vorausschauend zu handeln, Verantwortung zu übernehmen und seinesgleichen Trinkwasser in Plastikflaschen zu verkaufen. Ob er dadurch aus evolutionärer Sicht besser ist als die Rippenqualle? Hormiphora californiensis würde da mit den Schultern zucken, wenn sie denn welche hätte. Und genau da liegt es: Sie benötigte die letzten 700 Millionen Jahre keine Schultern und wird sich unseretwegen jetzt auch keine mehr wachsen lassen. Wenn wir sie nicht versehentlich ausrotten, wird sie vermutlich immer 700 Millionen Jahre »besser« sein als wir. Und das ist auch gut so.