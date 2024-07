Nachschlag: Türkei gewinnt EM

Gottfried Czepluch/IMAGO

Wer im Duisburger Norden aufgewachsen ist, kennt den »Wolfsgruß«, der jetzt nach dem Eklat um Merih Demiral und den Besuch des türkischen Präsidenten Erdoğan in aller Munde ist. Ob am Rande linker Demonstrationen oder auf dem Schulhof, der Gruß der faschistischen »Grauen Wölfe« ist unter türkeistämmigen Jugendlichen schon lange weit verbreitet. Seine Botschaft ist deutlich, wie der Duisburger Pädagoge Burak Yilmaz im DLF-Interview erklärt: Es geht um Überlegenheit, Großtürkentum und Rassismus gegen Aleviten und Kurden. Dass Tausende Fans den Gruß bei den Spielen der Türkei zeigten, hält Yilmaz für eine Katastrophe. Im Grunde genommen hätten die »Grauen Wölfe« damit die EM gewonnen, denn die Spaltung innerhalb der türkeistämmigen Community sei riesig. Yilmaz fordert daher klare Verbote. Gut, dass er nicht verschweigt, dass es die deutsche Politik war, die die »Grauen Wölfe« in der BRD erst hat groß werden lassen – im Kampf gegen die linke migrantische Arbeiterbewegung der 1970er Jahre. (row)