Newscom/Yonhap News/IMAGO

Sie haben genug, wollen mehr Lohn, mehr als die angebotenen 5,1 Prozent. Deshalb hat die Gewerkschaft der Beschäftigten beim Chiphersteller Samsung Electronics am Montag zum dreitägigen Streik aufgerufen. Auftakt war eine Kundgebung in einem Werk in Hwaseong, südlich von Seoul (Foto). Mehr als 8.000 Samsung-Beschäftigte sind der Gewerkschaft zufolge streikbereit. Bereits im Juni hatten Arbeiter beim mächtigsten Konzern Südkoreas einen eintägigen Arbeitsausstand mittels kollektiv genommenen Urlaubstages organisiert. Erstmals in der Firmengeschichte. (jW)