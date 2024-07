Bihlmayerfotografie/imago Was Labour gegen die grassierende Armut im Programm hat, wird nicht ausreichen (London, 9.12.2022)

Der neue britische Premierminister Keir Starmer erbt ein Land, dessen Wirtschaft im argen liegt, dessen Gesundheitssystem NHS zusammengebrochen und dessen Armut auf ein bisher ungekanntes Maß angestiegen ist.

Im welch erheblichen Umfang die Armut in den Jahren der Tory-Regierungen angewachsen ist, zeigen neue Studien des Gewerkschaftsverbandes TUC, die Ende Juni veröffentlicht wurden. Im Nordosten Englands ist in Haushalten, in denen mindestens ein Elternteil berufstätig ist, die Zahl der in Armut lebenden Kinder von 83.400 im Jahr 2010 auf 119.900 im Jahr 2023 gestiegen. »Mehr als jedes vierte Kind in berufstätigen Haushalten im Nordosten wächst heute in Armut auf«, schreibt der TUC.

Ein ähnliches Bild zeigt sich in anderen Regionen: Seit 2010 ist die Kinderarmut im Südwesten um 30 Prozent gestiegen. Der TUC-Analyse zufolge wuchs in dortigen Haushalten mit mindestens einem berufstätigen Elternteil die Zahl armer Kinder von 167.500 auf 218.300 im Jahr 2023. Im Südwesten wachsen demnach zwanzig Prozent der Kinder in solchen Haushalten in Armut auf.

In seiner ersten Ansprache ging Starmer nur am Rande auf die gesellschaftliche Ungleichheit im Land ein. Am Freitag erklärte er vor seinem neuen Amtssitz: »Wenn die Kluft zwischen den Opfern der Menschen und der Leistung, die sie von den Politikern erhalten, so groß wird, führt das zu einer Erschöpfung im Herzen einer Nation, zu einem Verschwinden der Hoffnung, des Geistes, des Glaubens an eine bessere Zukunft.« Er versprach, »Stein für Stein« die »Infrastruktur der Chancen« wieder aufzubauen, wobei er auf Schulen, Hochschulen und bezahlbaren Wohnraum verwies. Er räumte ein, dass hart arbeitende Menschen »ignoriert« würden, und versprach, dies zu ändern und den Wohlstand der Nation zu mehren.

Ähnlich vage war zuvor schon das Labour-Wahlprogramm geblieben. Darin war »der Mangel an Ehrgeiz in den Wirtschaftsplänen der designierten Regierung« unterstrichen worden, schrieb Prem Sikka, Labour-Peer im Oberhaus, in einem Kommentar des linken Portals Left Foot Forward am Freitag. Das vorgelegte Wirtschaftsprogramm von Labour bestehe aus »ein paar winzigen Änderungen an Steuerbestimmungen und Schlupflöchern sowie etwas Kleingeld in Form zusätzlicher Ausgaben«. Es garantiere daher nur zusätzliche Einnahmen von rund zehn Milliarden Pfund Sterling (11,8 Milliarden Euro) jährlich, was nur 0,4 Prozent des Brutto­inlandsprodukts entspreche.

Sikka weiter: »Die kommende Labour-Regierung setzt sich für Wirtschaftswachstum ein, spricht aber nicht über eine gerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen.« Die Menschen könnten keine Waren und Dienstleistungen erwerben, wenn ihre Kaufkraft systematisch untergraben werde. Bei den Unternehmensinvestitionen belegt Großbritannien unter 31 OECD-Ländern nur den 28. Platz. Der »Brexit« sei ebenfalls ein negativer Faktor und habe Handel und Investitionen gebremst, so Sikka.

Die neue Regierung will in Handelsfragen daher enger mit der EU zusammenarbeiten, schließt aber eine Umkehr des »Brexits« aus. Großbritannien und die EU hätten beispielsweise dieselben Lebensmittelstandards, sagte Handelsminister Jonathan Reynolds dem Sender Sky News: »Wenn wir mehr Whisky und Lachs auf einem für uns so wichtigen Markt verkaufen können, dann sollten wir solche Möglichkeiten ausloten.«

Aus Sicht von Sikka reicht das nicht aus: »Labour bietet kein neues Investitionsmodell an.« Die Armut könne daher nicht bekämpft werden. Vor den Wahlen hatte der Labour-Abgeordnete Wesley Streeting auf Sky News verkündet, mehr Geld für das NHS könne es nur geben, »wenn es die budgetäre Situation erlaubt«.

Der Bürgermeister von Greater Manchester, Andrew Burnham, forderte daher einen »entschiedenen Bruch mit der Sparpolitik« und eine frühzeitige Zusage der Regierung für Investitionen, während die Vorsitzende der Gewerkschaft Unite, Sharon Graham, warnte, Labour müsse »Kredite aufnehmen, um zu investieren«. In der BBC-Sendung »Sunday with Laura Kuenssberg«, forderte Burnham den Ausbau der Eisenbahn im Norden. Graham betonte, dass die Menschen »buchstäblich leiden« und die »zerfallenden öffentlichen Dienste Geld brauchen«.