Syrien: Erdoğan bereit für Annäherung

Ankara. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat sich offen für eine Wiederannäherung an den syrischen Präsident Baschar Al-Assad gezeigt. Seine Regierung könne Assad »jederzeit einladen«, sagte Erdoğan am Sonntag gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu auf dem Rückflug vom Viertelfinale der Fußballeuropameisterschaft in Berlin. Erdoğan deutete an, Staats- und Regierungschefs, darunter der mit Assad verbündete russische Präsident Wladimir Putin, hätten ein Treffen zwischen ihm und Assad in der Türkei vorgeschlagen. »Sobald Baschar Al-Assad einen Schritt zur Verbesserung der Beziehungen zur Türkei unternimmt«, sei man bereit, »ihm gegenüber die gleiche Haltung« einzunehmen, so Erdoğan. Die Türkei hatte ihre Beziehung zum Nachbarland Syrien nach Beginn des Bürgerkriegs im Jahr 2011 unterbrochen. (AFP/jW)