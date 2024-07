Indien: Tote bei Gefechten in Kaschmir

Neu-Delhi. Im indischen Teil Kaschmirs sind bei Gefechten in zwei verschiedenen Ortschaften acht Menschen getötet worden. Wie der Polizeichef der Himalajaregion am Sonntag mitteilte, wurden bei zwei Einsätzen im Bezirk Kulgam zwei Soldaten und sechs mutmaßliche Rebellen getötet. Die Kämpfe in den Dörfern Modergram und Frisal Chinnigam dauerten demnach an. In der zwischen Indien und Pakistan umkämpften Region Kaschmir waren Anfang Juni neun Menschen bei einem bewaffneten Angriff auf einen Bus mit hinduistischen Pilgern getötet worden. Die nördliche Himalajaregion ist seit der Unabhängigkeit Indiens und Pakistans im Jahr 1947 geteilt. 2019 hatte die indische Regierung Kaschmirs Sonderstatus aus der Verfassung gestrichen und das Gebiet unter die direkte Kontrolle Neu-Delhis gestellt. (AFP/jW)