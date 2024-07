Laszlo Balogh/REUTERS Keine Fans von Horthy. Protest gegen die Errichtung einer Statue des ungarischen Faschisten in Budapest, November 2013

Am 6. Juli 1944 ordnete Staatschef Miklós Horthy an, die Deportation der ungarischen Juden nach Auschwitz einzustellen. Bis zu diesem Zeitpunkt waren seit Mitte Mai mit Hilfe der ungarischen Gendarmerie bereits mehr als 430.000 jüdische Menschen in das Vernichtungslager deportiert worden. Nach »Selektion« der Arbeitsfähigen wurden ungefähr 80 Prozent der Ankommenden in den Gaskammern ermordet.

Als Horthy Anfang Juli die Transporte unter internationalem Druck einstellen ließ, war das Land fast vollständig »geräumt«. Nur in Budapest befanden sich noch etwas mehr als 200.000 Jüdinnen und Juden. Adolf Eichmann und sein Stab hatten Ungarn vor Beginn der Deportationen in sechs Zonen eingeteilt. Die in der Hauptstadt und ihrer Umgebung lebenden Juden sollten als letzte nach Auschwitz deportiert werden. Die zeitnah geplante »Aktion« war bereits dadurch vorbereitet worden, dass die Juden in etwa 2.000 Häusern zusammengedrängt worden waren, die mit einem gelben Stern markiert waren. Ein entsprechendes Dekret hatte der Bürgermeister der Stadt am 16. Juni erlassen. Für den erzwungenen »Umzug« blieben den Betroffenen nur fünf Tage. Der Aufenthalt im Freien war Juden nur zwischen elf und 15 Uhr gestattet.

Verbündeter der Nazis

Formal betrachtet war Ungarn zu dieser Zeit kein besetztes Land, sondern ein Verbündeter Nazideutschlands. Am 20. November 1940 war das Land dem Achsenpakt zwischen Deutschland, Italien und Japan beigetreten. Horthy stand schon seit März 1920 an der Spitze eines autoritär strukturierten Staates, der unter anderem durch einen starken Antisemitismus und seit den 1930er Jahren auch durch judenfeindliche Gesetze nach deutschem Vorbild geprägt war.

Während des Holocausts machte Ungarn – wie die meisten mit Deutschland verbündeten oder kollaborierenden Regierungen – einen deutlichen Unterschied zwischen »eigenen« und »fremden« Juden. 1941 lieferten die ungarischen Behörden den Deutschen 20.000 Juden zur Deportation in die Vernichtungslager aus, die als »ausländische Staatsbürger« galten. Im Januar 1942 ermordeten ungarische Soldaten, die als Besatzungstruppen in einem Teil Jugoslawiens eingesetzt waren, rund 4.000 Menschen, überwiegend Juden und Serben. Als ungarische Streitkräfte sich am Angriffskrieg gegen die Sowjetunion beteiligten, führten sie zur Unterstützung ihrer militärischen Aktivitäten 40.000 Männer, meist Juden, als Zwangsarbeiter mit, von denen viele starben oder ermordet wurden.

Aber Horthy lehnte mehrmals das Drängen Hitlers und des »Reichsbevollmächtigten« für Ungarn, SS-Brigadeführer Edmund Veesenmayer, ab, ungarische Juden zur »Einbeziehung in die Endlösung der Judenfrage« freizugeben. So war Ungarn 1944 das einzige Land im deutschen Machtbereich, in dem noch Hunderttausende Juden – 725.000 im religiösen Sinn, ungefähr 900.000 nach deutscher Definition – in relativer Sicherheit lebten.

Die Lage änderte sich grundsätzlich, als Einheiten der Wehrmacht am 19. März 1944 nach Ungarn einrückten. Nach offizieller Sprachregelung kamen sie nicht als Besatzungsmacht, sondern auf Bitten Horthys, den Hitler zuvor nach Berlin bestellt hatte. Zusammen mit den deutschen Soldaten kam auch ein »Sondereinsatzkommando« unter Leitung Adolf Eichmanns nach Budapest, das sofort mit der Organisation der Massendeportationen nach Auschwitz begann, durch die Ungarn »judenfrei« gemacht werden sollte.

Horthys Entscheidung, nach außen hin auf Distanz zum Massenmord zu gehen, kam unter ausländischem Druck zustande, wobei der Angriff von 620 Flugzeugen der US Air Force am 2. Juli 1944 auf kriegswichtige Ziele in Budapest und im westungarischen Győr wahrscheinlich den stärksten Eindruck hinterließ. Die deutsche Führung schien Horthys Anweisung, die Deportationen einzustellen, zunächst zu akzeptieren. Im August wurden nach direkter Aufforderung Horthys sogar Eichmann und seine Truppe aus Ungarn abgezogen. Anfang September 1944 verloren zwei seiner willigsten ungarischen Helfer ihre Posten als Staatssekretäre im Innenministerium.

Pfeilkreuzler an der Macht

Horthy ließ seine schon 1943 angebahnten, durch den deutschen Einmarsch im März unterbrochenen Geheimkontakte zu den Alliierten wiederaufleben und gab am 15. Oktober 1944 in einer Rundfunkrede bekannt, dass er beschlossen habe, den Alliierten einen Waffenstillstand anzubieten. Am folgenden Tag wurde er von SS-Truppen verhaftet und standesgemäß in einem bayerischen Schloss interniert.

Die Nazis übergaben die Regierungsmacht in Ungarn an die offen faschistischen »Pfeilkreuzler«. Diese praktizierten eine Schreckensherrschaft, der Tausende Juden zum Opfer fielen. Daran erinnert heute eine 2005 geschaffene Gedenkstätte am Donauufer im Zentrum von Budapest. Dort stehen auf dem Kai 60 Paar echt aussehende, aber aus Metall gegossene Schuhe. Pfeilkreuzler hatten an dieser Stelle Juden zusammengetrieben, erschossen und in den Fluss geworfen. Nach Schätzung ungarischer Historiker wurden 2.600 bis 3.600 Menschen auf diese Weise ermordet. Zu einer Wiederaufnahme der Deportationen kam es zwar nicht mehr, aber Tausende Juden starben in den letzten Kriegswochen während sogenannter Todesmärsche.

Horthy wurde am 1. Mai 1945 von US-amerikanischen Soldaten befreit. 1948 verließ er Ungarn und ließ sich zunächst in der Schweiz, dann in Portugal nieder, das damals von dem Faschisten António de Oliveira Salazar regiert wurde. Dort starb er 1957. 1993 wurden seine sterblichen Überreste in seinen Geburtsort Kenderes überführt und in Anwesenheit von mehreren Regierungsmitgliedern beigesetzt. Dass Horthy bei der in Ungarn herrschenden extremen Rechten und in erzkonservativen Kirchenkreisen in hohem Anstehen steht, ist geradezu zwangsläufig. Ministerpräsident Viktor Orbán bezeichnete ihn als »außergewöhnlichen Staatsmann«. Zahlreiche Straßen und Plätze sind nach Horthy und anderen Antisemiten benannt. Sogar als Judenretter wird er von manchen gefeiert.

Von den, je nach Definition, 800.000 bis 900.000 Juden, die 1941 in Ungarn oder unter ungarischer Herrschaft gelebt hatten, überlebten nur etwa 255.000 den Holocaust. Mehr als 60.000 wurden in den ersten Kriegsjahren von ungarischen Streitkräften getötet, über eine halbe Million jüdische Menschen wurden 1944 ermordet, als Deutschland die faktische Herrschaft über Ungarn hatte.