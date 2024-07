Pressens Bild/TT/imago Victor Jara (28.9.1932–16.9.1973)

Seine Mutter Amanda, eine Wäscherin, war begeisterte Sammlerin von chilenischer Folklore, die sie selbst zur Gitarre vortrug und aufbewahrte. Von ihr hat der 1932 nahe Santiago de Chile auf dem Land geborene Víctor Jara die Grundlagen mitbekommen, die ihn zu einem der ersten und wichtigsten Vertreter des Nueva Canción Chilena (Neues chilenisches Lied) machen. Dieses entsteht in den sechziger Jahren, verbreitet sich in ganz Lateinamerika und ist eng verbunden mit dem politischen Aufbruch jener Zeit. Jara, der sich als junger Theaterregisseur längst einen Namen gemacht hat, gehört, wie er selbst sagt, »zu der Generation, die der Wind der Geschichte mit revolutionärer Gewalt mit sich reißt«.

Er mischt sich ein, im Theater und dann auch als Sänger. Als solcher ist sein Einsatz für das Wahlbündnis des Sozialisten Salvador Allende, Unidad Popular (Volkseinheit), nicht nur unermüdlich, er trägt entscheidend dazu bei, dass das neue politische Lied, gewachsen aus indigenen und iberoamerikanischen Wurzeln, die Massen Chiles bewegt. Der Kommunist Jara erlebt den bis dato wohl größten Versuch in der Geschichte, den Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus »auch auf bürgerlich-demokratischem Wege« zu erreichen. So formuliert es Dietmar Koschmieder, Geschäftsführer der Verlag 8. Mai GmbH, im Beiheft zur jetzt erschienenen Doppel-CD des von der jungen Welt veranstalteten Konzerts am 16. September 2023, Jaras 50. Todestag. »El pueblo unido jamás será vencido« − das vereinte Volk wird niemals besiegt werden: Immer noch, und auch zum Abschluss der kämpferischen Hommage »Es lebe der Genosse Jara!« im ausverkauften Kino »Babylon« am Berliner Rosa-Luxemburg-Platz, wird das von Sergio Ortega geschriebene Lied der Volksfront gesungen.

Die Pinochet-Soldateska, deren Terror von den Völkermördern Richard Nixon und Lyndon B. Johnson angestiftet ist, rächt sich an dem großartigen Künstler. Im Estadio Chile in Santiago wird Víctor Jara bestialisch ermordet. Seinen Widerstandswillen haben sie nicht brechen können. Verhaftet am 11. September 1973 mit Hunderten an der Technische Universität, wo er zusammen mit Allende auftreten sollte, schreibt er im Angesicht des Todes sein letztes Lied. Es ist erhalten und wird zu einem Vermächtnis des am 16. September Gemeuchelten. Später freigelassene Mitgefangene haben es auswendig gelernt. »Somos cinco mil aqui« – »Wir sind fünftausend, hier in diesem kleinen Teil der Stadt / Wie viele sind wir aber zusammen / in den Städten und im ganzen Land?«

Die chilenische Sängerin Aruma Itzamaray trägt den Text im Original vor, der deutsche Liedermacher und Musikproduzent Tobias Thiele, der die Veranstaltung moderiert, in deutscher Übertragung. Die vier Blöcke mit ihren Rezitationen von Jara-Texten bilden den passenden, ausdrucksstarken Rahmen für die fast 30 Songs, die den Konzertmitschnitt zu einem Hörerlebnis werden lassen – auch deswegen, weil nicht nur die Lieder Jaras wie »Te recuerdo Amanda« (An dich denke ich, Amanda) oder »Plegaria a un labrador« (Klage eines Landarbeiters), beide präsentiert vom Argentinier Pablo Miró, demonstrieren, dass das »Nueva Canción« frisch geblieben ist: Indem nachfolgende Generationen eigene Songs und Interpretationen schaffen, entwickeln sie es weiter. »El hombre es un creador« (Der Mensch ist ein Schöpfer) hat Víctor Jara gesungen und gelebt, heute würde er sich mit Sicherheit erfreuen an »diesem erneuernden Hauch des Schöpfers, der sich engagiert«.

Wenn der Chilene Nicolás Miquea beispielsweise – im Konzert tritt er unter anderem zusammen mit der Sopranistin Carolina Dawabe auf – sein Lied vorträgt »Wenn das Imperium von Frieden spricht«, mischt er sich mit dem wichtigsten Thema unserer Tage ein. Oder wenn die kubanische Komponistin, Sängerin und Gitarristin Yaima Orozco mit klarer Stimme ihre Kompositionen vorstellt, schimmern immer auch die Traditionen der Musiken Kubas durch, den Kontinent zusammenführend. Das geschieht ganz im Sinne Víctor Jaras, in dessen Lied »A Cuba« es heißt: »Wenn ich für Kuba singen würde / ihm ein Lied singen würde / Es müsste ein Son sein – ein revolutionärer Son.«

Wenn schließlich der Schotte Calum Baird Arlo Guthries Song »Victor Jara« (Text: Adrian Mitchell) von 1976 wiederentdeckt, geschieht das im Hier und Jetzt der westlichen Musik als Teil der Popkultur. Vergangenheit bedeutet mehr als Nostalgie, und Singer-Songwriter nehmen eine zentrale Rolle darin ein. Ob zur Gitarre vorgetragen oder begleitet von anderen Instrumenten, das Lied bewegt. Aruma Itzmarays »No cantaste por cantar« (Du singst nicht, um zu singen), unterstützt von Tobias Thiele am Klavier, entstand kurz vor dem 50. Jahrestag des Putsches. Es lehnt sich an Víctor Jaras programmatisches »Manifiesto« (Das Manifest) an und trägt dessen Inhalt in die Gegenwart. Singen nicht des Singens und der guten Stimme oder der Kunst an sich wegen: »Mein Gesang passt zu den Baugerüsten / Um die Sterne zu erreichen.«

An Víctor Jara zu denken bedeutet, die einst so abrupt und mit unfassbarer Gewalt beendete Geschichte vom Aufbruch in eine neue gesellschaftliche Dimension nicht nur nicht zu vergessen, sondern sie aufzubewahren für heute und morgen. Jara hatte recht, als er im Estadio Chile dichtete: »Welche Grauen das Gesicht des Faschismus hervorruft! / Sie führen ihre Pläne mit minutiöser Genauigkeit aus / Sie lassen sich durch nichts stören / Blutvergießen ist ihnen eine Auszeichnung / Mord ihr Ruhm / Ist das die Welt, die du geschaffen hast, o Herr?«

Und seine Frau Joan Jara (1927–2023), die den grausam entstellten Toten im Leichenschauhaus identifizierte, muss unbedingt recht behalten, wenn sie fordert, dass der Kampf weitergehen müsse. »Wir spüren, dass sich unsere Kräfte verdoppeln, verdreifachen durch die Opfer, die uns nahestehen.« Im Dezember 2009 konnte sie die Überreste ihres Mannes in Santiago beisetzen lassen, die Mörder wurden nach Jahrzehnten endlich verurteilt, das Folterstadion von Santiago ist heute nach Víctor Jara benannt.