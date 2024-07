Ukraine: Deutschland liefert »Patriot«-System

Kiew. Deutschland hat der Ukraine nach Angaben des deutschen Botschafters in Kiew das dritte zugesagte Flugabwehrsystem »Patriot« geliefert. »Das dritte ›Patriot‹-Flugabwehrsystem aus Deutschland ist in der Ukraine eingetroffen«, schrieb Martin Jäger am Freitag im Onlinedienst X. Berlin hatte die Lieferung eines dritten »Patriot«-Systems im April angekündigt. Neben »Patriot«-Systemen hat Berlin eine breite Auswahl weiterer Waffen geschickt, von Artillerie bis hin zu Schützenpanzern. (AFP/jW)