Südkorea: Angreifer auf Politiker verurteilt

Seoul. Der Angreifer, der dem südkoreanischen Oppositionsführer Anfang des Jahres in den Hals gestochen hatte, wurde wegen versuchten Mordes zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Das teilte das Bezirksgericht in Busan laut AP am Freitag mit. Der Mann hatte Lee Jae Myung, den Vorsitzenden der liberalen Demokratischen Partei, im Januar angegriffen, nachdem er ihn bei einer Veranstaltung in der südöstlichen Stadt Busan um ein Autogramm gebeten hatte. Nach seiner Festnahme erklärte er den Ermittlern, dass er Lee hatte töten wollen, um zu verhindern, dass er Präsident Südkoreas wird. (AP/jW)