Iran: Khamenei eröffnet Stichwahl

Teheran. Irans Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Khamenei hat mit seiner Stimmabgabe in Teheran die Stichwahl um das Präsidentenamt im Iran eröffnet. Er forderte die Bevölkerung zur regen Teilnahme auf, nachdem vergangene Woche fast 60 Prozent der Wahlberechtigten nicht an der Abstimmung teilgenommen hatten. Rund 61 Millionen Menschen sind zur Wahl aufgerufen. Die Wahl folgt auf den Tod von Amtsinhaber Ebrahim Raisi, der am 19. Mai bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen war. Bei der Stichwahl treten der im Iran als gemäßigt geltende Politiker Massud Peseschkian und der konservative Said Dschalili gegeneinander an. Beobachter erwarten ein knappes Rennen. (dpa/jW)