Marco Malaspina/Handout via REUTERS

Der Ätna und der Stromboli in Italien (Bild), zwei der aktivsten Vulkane Europas, haben am Donnerstag und Freitag große Aschewolken und Lava gespuckt. Laut der US-amerikanischen Luft- und Raumfahrtbehörde NASA ist der CO2-Ausstoß der Menschheit jährlich etwa 100mal größer als der aller Vulkane der Welt. Die bei der Eruption in die Atmosphäre verbreiteten Staubpartikel schirmen die Sonneneinstrahlung ab und kühlen die Erde. Als 1815 der indonesische Vulkan Tambora ausbrach, sorgte das im Nordosten Nordamerikas sowie in Westeuropa 1816 sogar zum »Jahr ohne Sommer«. (jW)