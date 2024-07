AlterPhotos/IMAGO/ABACAPRESS Gerade dabei, mit abschätzigen Bemerkungen gegen Spaniens Linksregierung eine Staatsaffäre anzuzetteln: Argentiniens ultrarechter Präsident Milei auf einer Konferenz in Madrid, 19. Mai 2024

Argentiniens Präsident Javier Milei hat sich als marktradikaler Ökonom einen Namen gemacht und wird häufig als »Anarchokapitalist« bezeichnet. Ist Milei damit ein Grund zur Freude für Anarchisten?

Milei ist eine Katastrophe. Anarchismus ist immer herrschaftsfrei orientiert. Das heißt auch, dass man den Kapitalismus ablehnt. Anarchokapitalisten machen genau das Gegenteil. Die wollen die totale Macht für Kapitalisten, soziale Errungenschaften sollen abgeschafft, Militär und Polizei ausgebaut werden, zum Schutz der Kapitalisten. Das ist eine extrem rechte Bewegung, die in Deutschland beim neoliberalen Flügel der AfD sowie am rechten Rand der FDP zu finden und international Teil des Neoliberalismus ist. Das hat mit Anarchismus nichts zu tun. Anarchismus ist klar definiert als freiheitlich, sozialistisch und herrschaftsfrei. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Anarchokapitalisten wollen: die ungebremste Herrschaft des Kapitalismus. Das, was die Pinochet-Diktatur in Chile war, ist im Grunde auch das Ziel des Anarchokapitalismus, eine neoliberal-faschistische Diktatur.

Wie kommt es zu diesen Umdeutungen?

Kapitalismus und Herrschaftsfreiheit schließen sich aus. Daher ist der Begriff Anarchokapitalismus eine Absurdität, ein Oxymoron, ein Widerspruch in sich. Noam Chomsky, der wohl bekannteste lebende Anarchist, hat sich schon in den 1970er Jahren von den Libertarians in den USA abgegrenzt, indem er gesagt hat: Ich bin »libertär«, libertärer Sozialist, Anarchist. Wir sollten uns die Begriffe also nicht klauen lassen. Dass Milei jetzt überall als Anarchist bezeichnet wird, da kommt mir die Galle hoch, wenn ich das höre.

Milei hat mehrere Ministerien und Behörden abgeschafft. Ist das ein begrüßenswerter Staatsabbau?

In keinster Weise. Milei geht es darum, Grundrechte abzubauen, Gewerkschaften und Sozialhilfe abzuschaffen. Gleichzeitig will er Gesetze abschaffen, die den Organhandel einschränken. Wenn man Sozialgesetze und die sozialen Strukturen zerschlägt, ist das der absolute Raubkapitalismus, eine menschenfeindliche Gesellschaft, wo die Armen gezwungen sind, ihre Organe an die Reichen zu verkaufen. Anarchismus will eine staatsfreie Gesellschaft, aber die wollen wir als Graswurzelrevolutionäre durch direkte, gewaltfreie Aktionen erreichen, eine Umwälzung von unten. Mileis Ziel ist es, die Errungenschaften, die die Arbeiterbewegung in vielen Jahrzehnten erkämpft hat, wieder rückgängig zu machen und dem Kapitalismus freie Hand zu geben. Da gilt es für jeden Anarchisten und jede Anarchistin, sich dem entgegenzustellen.

Wie definieren Sie Anarchismus?

Das Wort Anarchie kommt aus der griechischen Antike und heißt »ohne Herrschaft«. In der Französischen Revolution war »Anarchist« ein reiner Schmähbegriff, mit dem sich Linke und Rechte gegenseitig beschimpften. Die anarchistische Bewegung versucht, einen freiheitlichen Sozialismus in die Tat umzusetzen und hat sich von der Ersten Internationale abgespalten. Da gab es die Spaltung in den autoritär-sozialistischen Flügel um Marx und den libertär-sozialistischen Flügel um Bakunin. Anarchie, die herrschaftsfreie Gesellschaft, ist das Ziel. Man könnte auch sagen: Kommunismus. Das heißt eine egalitäre Gesellschaft, auf alle verteilte Macht, damit sie keinen mächtig macht. Eine freiheitlich-sozialistische Gesellschaftsordnung. Der Weg dahin ist eine basisdemokratische Organisation von unten, wo alle Menschen gleiche Rechte und Möglichkeiten haben.

Oft wird der Begriff Anarchie gleichbedeutend mit Chaos oder gar Terror verwendet …

Dem versuchen wir, als Zeitung Graswurzelrevolution, etwas entgegenzusetzen, indem wir klarmachen: Anarchie ist eine positive Utopie von einer herrschaftslosen, gewaltfreien Gesellschaft, die eben nicht auf Ausbeutung und Konkurrenz beruht, sondern auf gegenseitiger Hilfe; ein basisdemokratisch sozialistisches, egalitäres System. Das ist das Gegenteil von dem, was wir gerade haben. Es ist aber vor allen Dingen auch das absolute Gegenteil vom Anarchokapitalismus.