Orbán in Moskau zu Gesprächen über Ukraine

Moskau. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat sich am Freitag in Moskau mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen, um über den Frieden in der Ukraine zu sprechen. Dabei betonten andere Staats- und Regierungschefs der EU, dass er nicht für die EU spreche. Ungarn hatte am Montag die sechsmonatige rotierende Präsidentschaft der Union übernommen. Anfang der Woche hatte Orbán den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij in Kiew besucht. Nun ist er wenige Tage vor einem NATO-Gipfel, auf dem es um weitere militärische Hilfe für die Ukraine gehen wird, auf »Friedensmission« in der russischen Hauptstadt. Putin erklärte, er sei bereit, die »Nuancen« der Friedensvorschläge zur Beendigung des Krieges zu erörtern. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verurteilte die Reise und schrieb auf X: »Beschwichtigungspolitik wird Putin nicht aufhalten.« (Reuters/jW)