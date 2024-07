Kati Eckert/PantherMedia Die meisten Abenteuer sucht man sich nicht aus

Selten gesehen, dass einem ein Autor als Paratext seines Buchs derlei rät: »Bitte der Reihe nach lesen.« Saša Stanišić tut dies, gemeinsam mit einem aus »The Girl in the Golden Atom« von Science-Fiction-Autor Ray Cummings (1887–1957) entlehnten Motto (»Time is what keeps every­thing from happening at once«) stellt er die Leseempfehlung seinem neuen Buch »Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne« voran. Um das Zeilenschinden nicht allzu offensichtlich zu betreiben, verzichten wir erstmal auf die Ausschreibung des ganzen Titels – so seltenhübsch er auch sein mag – und begnügen uns mit den ersten drei Worten.

Vielleicht will Stanišić mit seinem Lektürehinweis für »Möchte die Witwe …« einem Irrtum vorbauen. Schließlich endete sein letztes an Erwachsene adressiertes Buch »Herkunft« (2019) als brilliantes »Choose Your Own Adventure«, für das er als Anti-Handke den Deutschen Buchpreis parallel zur Literaturnobelpreisverleihung an den Liebling der Deutschlehrer erhielt. Das Choose-Your-Own-Adventure-Format ermöglicht es den Leserinnen und Lesern, im gesteckten Rahmen des Buchs selbst zu entscheiden, wie die Geschichte weitergeht. Damals eine pfiffige Idee, um das »Schuster, bleib bei deinem Leisten« zu umgehen, in das die sogenannte Herkunftsliteratur Autorinnen und Autoren mit Migrationskontext pfercht.

Ein bisschen mag man auch vermuten, hier gibt der Kinderbuchautor Stanišić (zuletzt erschien dieses Jahr im Mairisch-Verlag: »Hey, hey, hey Taxi! 2«, zusammen mit seinem Sohn Nikolai Stanišić) eine didaktische Stütze. Eine steile These, die man schnell verwirft, schließlich wird »Möchte die Witwe …« nicht einmal mit einer konkreten Formbestimmung an das Publikum ausgehändigt: Man liest eine Kurzprosasammlung, deren einzelne Texte aber mal mehr, mal weniger aufeinander referieren und inhaltlich anschließen, als seien sie Romankapitel. Auch ein Grund, von vorne nach hinten zu lesen. In mehreren aufeinanderfolgenden Storys etwa erfährt man vom Leid des Bremers Georg Horvath, dem es einfach nicht gelingt, gegen seinen achtjährigen Sohn Paul im Memory zu gewinnen. Ihn anzuschwindeln und das ihm verhasste Kinderspiel zu entsorgen, bringt er nicht übers Herz, scheinbar nur, weil er nicht weiß, was in welche Mülltonne gehört. Statt dessen kündigt er seinen Job und begegnet mit seinem Kind bei Übergabe des Schreibens dem Ex-Werder-Stürmer Miroslav Klose. »Die Kobra«, wie Georg ihn flüsternd anbetet. Eine hanebüchene Begegnung, so unwahrscheinlich und ridikül, dass man sie einfach nur hinnehmen möchte, als hätte die Figur selbst entscheiden dürfen, wen sie treffen will, und dann hat sich der Rekordtorschütze bei Fußballweltmeisterschaften einfach materialisiert. Die klamaukig-abgedroschenen Dialoge fügen sich dem an:

»Miro Klose sagt: ›Was ist dein Lieblingsbuch?‹

Georg Horvath sagt: ›Alles von ­Kafka.‹

Miro Klose sagt: ›Ich meinte deinen Sohn.‹«

Wünsch-dir-was ist das hier aber nicht: Klose hat auch keinen Panini-Aufkleber seiner selbst von der WM von 2006, der Georg davon trennt, das Stickerheft endlich vollzukriegen. Genauso wenig ein Weltuntergang, wie gegen Paul auf faire Weise nicht gewinnen zu können, aber eine Unebenheit, wie sie die Welt nunmal wackeln lässt.

Heftiger sind da die Miseren, die die miteinander befreundeten Jugendlichen 1994 in Heidelberg auszustehen haben: Als Migranten gängelt und kontrolliert sie die deutsche Polizei mit Vorliebe. Und Ich-Erzähler Saša Stanišić flunkert, wenn er seinen Kumpels erzählt, er würde in den Ferien nach Helgoland reisen. Das kann sich seine Familie nicht leisten, und seine Mutter würde sofort gekündigt, sollte sie auf die Idee kommen, Urlaub zu beantragen.

Statt dessen erfährt er über Helgoland von Heine, den er im einsamen Sommer auf einem Hochsitz am Waldrand hockend verschlingt, um sich als guter Lügner Ortskenntnisse von der Insel draufzuschaffen. Das ließe sich als neoliberales Narrativ auffassen: Der Kriegsflüchtling hat kein Geld für eine richtige Reise, also erschließt er sich Deutschland und Deutsch als Sprache über das fleißige und passionierte Bimsen des Kanons. Aber abseits davon, dass Saša auf seinem erträumten Helgolandtrip nicht das pure Glück ereilt und er bei seiner späteren Rückkehr beschuldigt wird, er habe aus einer Kneipe jenes Metallschild stibitzt, das einzig die Bombardierung der Insel durch die britischen Antihitlerkoalitionäre überdauert habe.

Armut und Rassismus lassen sich eben nicht durch Einzelleistungen beseitigen und schon gar nicht wegträumen. Die meisten Abenteuer sucht man sich nicht aus.

Diesen Realismus installiert auch Fatih, einer von Sašas Freunden, in seine Phantasie: »Wie super wäre es (…), wenn es einen Proberaum für das Leben gäbe? Du gehst in den rein und probierst zehn Minuten aus der Zukunft? Wie bei Deichmann, nur nicht mit Schuhen. Sondern mit dem Schicksal. Kostenpunkt: hundertdreißig Mark.« Gefällt dir, was du siehst, dann darfst du’s dir kaufen. Wenn du kannst: »Das Einloggen kostet hundertdreißigtausend Mark.« Glück ist wie Schuhe: Käuflich für die, die es sich leisten können.

In einer anderen Variante, am Ende des Buchs »Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne«, lässt Saša Stanišić sein juveniles Heteronym so bockig wie ehrlich auf die Frage nach dem Urlaubsziel antworten: »Ich bleib hier.« »Loser«, neckt ihn einer seiner Kumpane mitleidlos. Der kaufkraftlose Saša antwortet mit Kraftausdruck: »Fick dich.«