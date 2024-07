Samir Aponte/REUTERS

Die Meldungen über Verwüstungen und Tote durch die menschengemachte Erderwärmung lassen sich dieser Tage nicht mehr übersehen. In der pakistanischen Metropole Karatschi starben laut Pressemeldung vom Mittwoch 50 Menschen an unerträglicher Hitze, Kalifornien wird erneut von Waldbränden heimgesucht, und mit dem Hurrikan »Beryl« quert ein weiterer gewaltiger Tropensturm die Karibik, der zum Beispiel in Cumanacoa in Venezuela erhebliche Zerstörungen anrichtete (Foto). Deutlicher könnten die Mahnungen zum Einlenken wohl kaum ausfallen. (jW)