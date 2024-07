Alexander Pohl/imago images/aal.photo Stellenabbau nach Rumänien: Unicredit

Die Unicredit Services GmbH ist ein EDV-Dienstleistungsunternehmen der italienischen Unicredit-Bankengruppe. Der Ableger in Österreich soll zum 31. Oktober dichtgemacht werden. Was ist der Grund für die Schließung des Standorts?

Es ist der Endpunkt eines langen Prozesses: Ende der 1990er Jahre wurden die größten Banken Österreichs, die Creditanstalt und die Bank Austria, fusioniert. Unter neoliberalem Einfluss wurde alles privatisiert und betrieblich ausgegliedert – aus steuerlichen Gründen und wegen Tarifvertragsflucht. Im Zuge dessen entstand auch die Unicredit Services GmbH.

Und wie entwickelte sich die Zahl der Beschäftigten dort?

Der Personalstand lag im Jahr 2012 noch bei rund 2.400 Beschäftigten, zehn Jahre später reduzierte sich dieser auf ein Viertel davon. Nun werden auch die letzten Arbeitsplätze im EDV-Bereich nach Rumänien ausgelagert – um den Profit nochmals zu ­maximieren. Eine Rendite von fünf bis acht Prozent genügt dem Management nicht, sie muss zweistellig sein.

Was genau macht das »Auslagern« nach Osteuropa für die Kapitalseite so vorteilhaft?

In Rumänien sind die Löhne extrem niedrig und die Arbeitsbedingungen schlecht. Gewerkschaftliche Rechte wurden dort bereits im Zuge der Krise der Jahre 2008 und 2009 ausgehöhlt. In der österreichischen Unicredit Services GmbH gibt es unterschiedliche Arbeitsverträge. Ein Teil der Belegschaft hat ein Rückkehrrecht in die Bank, rund die Hälfte betrifft dies jedoch nicht. Sie landen nach der Kündigung beim AMS (»Arbeitsmarktservice«, euphemistischer Name des Arbeitsamts, jW). Die meisten Beschäftigten sind über 50 Jahre alt und müssen in Zukunft hohe Gehaltseinbußen hinnehmen – sofern sie bis zum Rentenantrittsalter überhaupt noch einen Job finden.

Welche Folgen hatten die unterschiedlichen Beschäftigungsformen auf Belegschaftsebene?

Ich war selbst war Betriebsrätin der Unicredit Services GmbH – und muss heute sagen: Wir haben die Strategie der Kapitalseite zu spät durchschaut. Gekündigt wurden anfangs nur Leute in prekärer Beschäftigung – darunter Leihpersonal. Die mit besseren Arbeitsverträgen wogen sich in falscher Sicherheit. Spaltung war die Konsequenz – Solidarität konnte da keine mehr aufkommen. Trotz der unterschiedlichen Bedingungen glaubten wir, dass unsere Arbeitsplätze erhalten werden würden, wenn wir »Leistung« erbringen.

Wir gingen davon aus, dass betriebswirtschaftliches Denken mehr zählt als die »Haudrauf!«-Mentalität der Konzernmanager. Der CEO von Unicredit, Andrea Orcel, hat jedoch eine klare Vorstellung: Komplexität lässt sich am einfachsten reduzieren, wenn weniger Menschen an etwas beteiligt sind. Der Betriebsrat hätte diese Strategie nicht ohne weiteres hinnehmen dürfen.

Was geschah mit der technischen Infrastruktur?

Unsere Firma hat mit der IT-Austria das größte Rechenzentrum Österreichs betrieben. Es galt als Vorzeigebetrieb. In der Mailänder Konzernzentrale wurde schon im Jahr 2013 entschieden, mit der technischen Infrastruktur auch langjährige Beschäftigte an IBM zu verkaufen. Für die Unicredit war dieser Ausverkauf ein Verlustgeschäft, die Bilanzen wurden jedoch geschönt. Die Entscheidungsträger bekamen Boni und verließen anschließend den Konzern.

In österreichischen Medien war zuletzt von einer kämpferischen Belegschaft der Unicredit Services die Rede. Die Gewerkschaft der Privatangestellten unterstützt die aktuellen Proteste.

Diese sind symbolisch wichtig, kommen aber zu spät. Mehr als 200 Kollegen und Kolleginnen sind bereits im sogenannten Frühwarnsystem des AMS vorgemerkt. Alle haben den vom Betriebsrat ausgehandelten Sozialplan angenommen, durch den aber nur ein Teil der Lebenskosten gedeckt werden kann. Die rechtliche Stellung des Betriebsrates ist im Fall einer Betriebsstillegung schlecht. Er kann nur einen Sozialplan mit Abfindungen verhandeln. Im Gegensatz zu Deutschland gibt es keine Parität der Betriebsräte im Aufsichtsrat, und selbst bei Rekordgewinnen können Beschäftigte ohne Angabe von Gründen gekündigt werden.