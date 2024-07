Eibner Europa/IMAGO

Am vergangenen Montag präsentierte Verdi Wahlprüfsteine mit Blick auf die im September in Brandenburg anstehende Landtagswahl. Die werden alle Parteien erhalten, die bei der Europawahl mehr als drei Prozent Stimmenanteil erhalten hatten – abzüglich der AfD.

Eine Zusammenarbeit mit dieser Partei lehne Verdi grundsätzlich ab, erklärte Jana Seppelt vom Fachbereich Gesundheit und Soziale Dienste der Gewerkschaft in Potsdam. In diesem Sektor »können wir einpacken«, wenn die AfD ihr Vorhaben durchsetze, Migranten auszuweisen, denn viele Beschäftigte im Gesundheitswesen hätten einen »Migrationshintergrund«. Für Verdi gelte die Solidarität aller Beschäftigten untereinander. Dem stünden Einteilungen nach Hautfarbe, sexueller Orientierung, Lebensstil und Nationalität diametral entgegen. Außerdem stelle sich die AfD grundsätzlich gegen Gewerkschaften und wende sich gegen das Ziel einer allgemeinen Tariftreue. Deshalb werde diese Partei die Wahlprüfsteine nicht erhalten. »Wir sind parteipolitisch neutral, aber wir sind nicht unpolitisch«, betonte der stellvertretende Verdi-Landesbezirksleiter, Benjamin Roscher, laut »Brandenburg aktuell«. Das umfasse die Ablehnung extrem rechter und faschistischer Positionen.

Die acht Wahlprüfsteine formulieren Anforderungen in der Gesundheitsversorgung, Altenpflege, an Kitas und die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern sowie an eine Willkommenskultur, um Fachkräfte für Brandenburg anzuwerben. Wichtig sei in allen Bereichen gute und gut bezahlte Arbeit. Dem stehe entgegen, dass der Anteil tarifgebundener Betriebe in dem Bundesland immer weiter zurückgehe – von 30 Prozent vor 24 Jahren auf derzeit noch 15 Prozent, erklärte Verdi-Landesvize Roscher. Die Landesregierung und die Kommunen dürften öffentliche Aufträge deshalb nur an Unternehmen vergeben, die tarifgebunden seien, fordert die Gewerkschaft unter der Überschrift »Kein Steuergeld für Tarifdumping«. Zwar hätte sich die amtierende Landesregierung aus SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen 2019 in ihrem Koalitionsvertrag zur Tariftreue bekannt, die Klausel aber nicht in die Praxis umgesetzt.

Einen großen Block widmet Verdi in den Prüfsteinen der Krankenhauslandschaft. So müssten die 54 Plankrankenhäuser an 66 Standorten mit 17.500 Betten sowie teilstationären Plätzen als bedarfsnotwendig erhalten und sicher finanziert werden. In der Vergangenheit sei massiv an Investitionen gespart worden, so dass notwendige Umbauten ausgeblieben seien. Die im Landeshaushalt eingestellten rund 110 Millionen Euro an jährlichen Investitionsmitteln reichten nicht aus, deshalb leiteten die Krankenhäuser vielfach Gelder etwa aus dem Personalbudget in Baumaßnahmen um. Weiteres wichtiges Thema sei eine gute vorschulische Bildung für die Kinder, die nur durch eine Verbesserung der Betreuungsschlüssel in den Kindertagesstätten zu erreichen sei. Mehr Personal ermögliche eine positive pädagogische Arbeit sowie die Förderung der sprachlichen und kognitiven Fähigkeiten der Kinder. Auch die Erzieherausbildung müsse dringend verbessert werden. Dafür fordert Verdi ein bundeseinheitliches Ausbildungsgesetz.