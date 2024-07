Dieter Bauer/imago Auch heute denkbar, möglich und angebracht: Streik für die kollektive Arbeitszeitverkürzung (Bonn, 28.5.1984)

Der Tagungsort ist von historischer Bedeutung für den Streik um die 35-Stunden-Woche. Stuttgart war Streikzentrum. Im Tagungssaal des Gewerkschaftshauses fand am 26.6.1984 die Sitzung der Tarifkommission statt, um über die Annahme des Schlichterspruchs des ehemaligen Verteidigungsministers und IG-Bau-Steine-Erden-Vorsitzenden Georg Leber zu entscheiden. Mehr als 1.000 Streikposten besetzten damals den Sitzungssaal und verlangten eine Fortsetzung des Ausstands für 35 statt einen Abschluss mit 38,5 Wochenstunden. Die öffentliche Sitzung der Tarifkommission wurde abgebrochen, einen Tag später hinter verschlossenen Türen fortgeführt und die Annahme des Schlichterspruchs mehrheitlich mit vielen Gegenstimmen angenommen.

Am Sonnabend erinnerten im Stuttgarter Gewerkschaftshaus die Rosa-Luxemburg-Stiftung, der Verdi-Landesbezirk Baden-Württemberg, der DGB Baden-Württemberg und die attac AG Arbeit fair teilen mit einer Tagung unter dem Motto »Ein Blick zurück nach vorn« an den Kampf um die 35-Stunden-Woche vor 40 Jahren.

Einigkeit herrschte bei den rund 70 Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Konferenz, dass die sieben Wochen Streik in der Metall- und 13 Wochen in der Druckindustrie ein Erfolg waren. Das Tabu der 40-Stunden-Woche wurde gegen den erbitterten Widerstand der Unternehmer und ihre Verbände, gegen bürgerliche Medien und die Kohl-Regierung gebrochen. Die IG Metall und die IG Druck und Papier haben durch den Streik 1984 die Machtverhältnisse in ihre Richtung verschoben. Richard Detje, Redakteur der Zeitschrift »Sozialismus« bezeichnete den Streik als eine Erfahrung der Selbstermächtigung. Die Zeitzeugen aus den Betrieben und ein kurzer Film von Hermann Abmayr bestätigten dies eindrücklich.

Wie gelang es, durch eine umfassende Kampagne die Argumente der Gegenseite gegen die 35-Stunden-Woche und deren Ablenkungsmanöver Vorruhestand zu kontern, die Belegschaften für die Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich zu mobilisieren und bei der Urabstimmung eine Mehrheit von über 80 Prozent für Streik zu erreichen? Die Berichte darüber waren auch für aktuelle Auseinandersetzungen lehrreich. Es wurde deutlich, dass während des Streiks jede Provokation von Seiten der Unternehmer, der Regierung und des Staatsapparats den Unmut und die Streikunterstützung erhöhte. Walter Epple, damals Betriebsratsvorsitzender im Druckzentrum der Stuttgarter Zeitung, berichtete, dass er wegen Flugblattverteilens im Streik fristlos gekündigt wurde. Daraufhin habe es eine Flut von Solidaritätsbekundungen aus der ganzen Republik gegeben. Im Betrieb habe es dazu geführt, dass Kolleginnen und Kollegen in die Gewerkschaft eintraten, weil sie sich sagten, wenn die so mit unserem Betriebsratsvorsitzenden umgehen, dann geh’ ich jetzt auch in die Gewerkschaft.

Ursel Beck Am Sonnabend bei der Konferenz im Stuttgarter Gewerkschaftshaus

Mittlerweile, auch das wurde auf der Konferenz deutlich, hat sich das Kräfteverhältnis in der Arbeitszeitfrage wieder zugunsten der Unternehmer verschoben. So wurde auf die hohe Zahl oft unbezahlter Überstunden verwiesen. Die Soziologin Nicole Mayer-Ahuja berichtete von einer Erhebung aus dem Jahr 2016, wonach die durchschnittliche tarifliche Wochenarbeitszeit bei 38,6 Stunden lag, die tatsächliche geleistete Arbeitszeit jedoch bei 43,5 Stunden. Seit 2003 hätte sich die Zahl der Mehrfachbeschäftigten mehr als verdoppelt. Die Konferenzteilnehmer betonten die Notwendigkeit des Aufbruchs in eine arbeitszeitpolitische Offensive. In der Debatte wurde klar, dass es dafür viele Ansatzpunkte gibt: enorm gestiegene Arbeitsbelastung, unfreiwillige Teilzeit bei Frauen, Angst um den Arbeitsplatz, Flucht in reduzierte Arbeitszeit mit Lohnverlust von Beschäftigten, die sich das finanziell irgendwie leisten können.

Schon die Umsetzung der erkämpften Arbeitszeitverkürzung in den Betrieben war problematisch. Die langjährige IGM-Hauptamtliche Heidi Scharf berichtete, dass die Frauen immer für eine tägliche kollektive Arbeitszeitverkürzung waren. Tatsächlich wurde die 35-Stunden-Woche aber in kaum einem Betrieb als tägliche Arbeitszeitverkürzung umgesetzt, sondern mehr und mehr in Zeitkonten, bei denen am Ende oft nicht die Beschäftigten, sondern die Unternehmer bestimmen, wann die Kollegen ihre angesammelte Zeit frei nehmen können. Podiumsteilnehmer verwiesen darauf, dass verkürzte Arbeitszeiten inzwischen sehr individuell umgesetzt werden, dass es immer öfter Wahlmodelle gibt zwischen Lohn und Arbeitszeit, und dass Homeoffice die Situation zusätzlich verkompliziert hat.

Der ehemalige Verdi-Sekretär und Linke-Vorsitzende Bernd Riexinger sprach den großen Nachholbedarf bei Arbeitszeitverkürzung im öffentlichen Dienst an und dass es die besten Voraussetzungen gebe, diesen Kampf zu führen. Die wichtige Diskussion eines neuen Anlaufs für den Kampf um kollektive Arbeitszeitverkürzung aber litt darunter, dass nur ganz wenige noch im Erwerbsleben stehende Kolleginnen und Kollegen, aktive Vertrauensleute oder Betriebsräte bei der Konferenz anwesend waren.