ARTE France/© Aishwarya Sridhar Und dieser Tiger, den ich meine, der heißt Maya …

Schnittgut. Alles aus dem Garten

Stauden in Gelb; Teichrandbepflanzung: mit Gärtner Rüdiger Ramme; Quellsteine; Hornissen; Gartengestaltung; Trockenmauer; leckere Wildkräuter; Garten Groß Munzel.

Klar, man kann das Mückentötolin rausholen. Oder man siedelt im eigenen Garten Hornissen an. Die Vespa crabro frisst gern andere Insekten. Aber Vorsicht: Manchmal macht sie auch auf Bienen Jagd, also nichts für Imker! D 2019.

BR, 15.30 Uhr

King of Queens

Die Wahrheit, und nichts als die Wahrheit …

Otto von Bismarck sagte ja Mal: »Wer weiß, wie Gesetze und Würste zustande kommen, kann nachts nicht mehr ruhig schlafen.« Doug kann’s. Beim Picknick von Carries Kanzlei verputzt er nicht nur seelenruhig das eine oder andere Würstchen; er schlägt sich auch im Softball so wacker, dass Carries Boss auf ihn aufmerksam wird. Prompt gibt Doug sich als Anwalt aus, um das Firmenteam aufzuwerten. Da weckt er schon Begehrlichkeiten: Die Konkurrenz will den Scheinanwalt abwerben. USA 2003.

Nitro, 16.00 Uhr

Die Nordreportage

Mit Yaks gegen den Wolf

Sinnbildlich für den Kapitalismus hält sich ein niedersächsisches Gastronomenpaar Yakrinder als Fleischlieferanten für ihr Restaurant. Gleichsam dienen die zotteligen Grunzochsen auch als Schutz davor, dass die Wölfe kommen. Zu spät: Der Mensch ist dem Yak ein Wolf. D 2024.

NDR, 18.15 Uhr

Indien – Im Königreich der Tigerin

In zentralindischen Tigerreservat Tadoba Andhari hat es Weibchen Maya nicht leicht: Sie wächst als Waise auf und schlägt sich allein durch. Südafrika 2020.

Arte, 18.35 Uhr

Wissen hoch 2

Irgendwas zwischen zwei und acht Millionen Ratten sollen es sein, die New York Citys Abwasserkanäle und Mülltonnen bewohnen. Die Nager sind nicht nur zäh, sondern auch organisiert: Sie leben als Clans, was verhindert, dass Krankheiten auf die ganze Population übertragen werden. Die Erforschung der Ratten und das Trainieren der Viecher (in lustigen kleinen Autos) zur Stressbewältigung gibt nebenbei einige Aufschlüsse über Menschenkrankheiten wie ADHS und Alzheimer. Kanada 2024.

3sat, 20.15 Uhr

Zucker – Die süße Droge

Gib dem Affen Zucker! Der Konsum des weißen Goldes hat seine Folgen: Vier von zehn Schweizerinnen und Schweizern sind übergewichtig. CH 2020.

3sat, 22.55 Uhr

The Kindergarden Teacher

Erzieherin Lisa (Maggie Gyllenhaal) ist mit ihrer mediokren Zufriedenheit unzufrieden. Als Hobbypoetin taugt sie auch nicht. Dann aber stellt sie fest, dass Vorschüler Jimmy (Parker Sevak) ein lyrisches Genie ist. Remake des gleichnamigen Films des israelischen Regisseurs Nadav Lapid aus 2014. USA/Israel/GB/Kanada 2019.

WDR, 23.35 Uhr