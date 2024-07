ZUMA Press/imago/Montage jW

»Besser befleckt als leer«

Zu jW vom 27.6.: »Unendlicher Krieg«

Als ich von den Begleitumständen/Auflagen zur Freilassung von Julien Assange hörte, musste ich an Bertolt Brechts »Leben des Galilei« denken. Schon möglich, dass der Bezug etwas sehr überhöht ist. Trotzdem. Sevim Dagdelen schrieb als Gastautorin einen Kommentar für die Berliner Zeitung und am 27. Juni einen Kommentar unter dem Titel »Unendlicher Krieg«. Ich bin der Auffassung, dass sich eine Parallele anbietet. Galilei war Mitbegründer der neuzeitlichen exakten Naturwissenschaften und wurde gemeinsam mit Naturforschern wir Nikolaus Kopernikus als Universalgelehrter unsterblich.

In Brechts Theaterstück gibt es gegen Schluss einen bewegenden und alles erklärenden Dialog mit seinem Schüler Andrea Sarti. Der gebotene Umfang eines Leserbriefs erlaubt es nicht, das Gespräch an dieser Stelle in voller Länge wiederzugeben. Deshalb verweise ich auf Brechts »Leben des Galilei« (In: Bertolt Brecht: Gesammelte Werke Band 2, Suhrkamp 1967, ab Seite 1337). Galilei wurde bzw. hat sich von der katholischen Kirche zwingen lassen, seinen Forschungsergebnissen und seinen Lehren abzuschwören. Andernfalls drohen ihm Gefängnis, Folter und Tod. Das war der Ausgangspunkt eines Gesprächs mit seinem Schüler.

Galilei: »Ich lehrte die Wissenschaft und ich verneinte die Wahrheit.«

Andrea: »Das ändert alles. Alles. Sie versteckten die Wahrheit. Vor dem Feind. Auch auf dem Feld der Ethik waren Sie uns um Jahrhunderte voraus.«

Galilei: »Erläutere das, Andrea.«

Um sich Galileis Widerruf zu erklären, entwickelt Andrea nun eine Theorie, der zufolge Galilei aus Taktik gehandelt habe. Im weiteren Verlauf des Gesprächs bekennt sich Andrea hingebungsvoll zu Galileis Genie im Kampf gegen die Kirche und für die Wissenschaft, die nach ihm auf der These beruht, dass ein lebender Kämpfer mehr bewirken kann, als ein zum Tod Verurteilter. Andrea, im Bemühen, die Handlungsweise seines Lehrers richtig verstanden zu haben, fährt, sich gleichsam in die Haut seines Lehrers versetzend, fort:

»Mit dem Mann auf der Straße sagen wir: Er wird sterben, aber er wird nie widerrufen. – Sie kamen zurück: ›Ich habe widerrufen, aber ich werde leben.‹ – Ihre Hände sind befleckt, sagen wir. Sie sagen: ›besser befleckt als leer.‹«

Das Credo Julien Assanges war stets: Wenn die Lüge den Krieg schafft, kann die Wahrheit dazu dienen, Frieden zu bringen. Zu bedenken gilt aber, was der englische Ökonom Alan Freeman sagte: »Es gibt da im Englischen so eine Redensart: ›Eine Lüge kann dreimal um die Welt reisen, bevor die Wahrheit sich auch nur die Schuhe zugeschnürt hat.‹« Der Widerruf bzw. das Schuldeingeständnis Galileo Galileis hat die Wahrheit für Jahre blockieren können. Aber letztlich nur für eine begrenzte Zeit. Das Unbehagen der Solidaritätsbewegung für den sogenannten Freilassungsdeal ist nachvollziehbar. Dieser kann derzeit noch als Ausdruck einer Machtdemonstration der USA ausgelegt werden.

Um der unmenschlichen Behandlung zu entgehen, der Assange jahrelang ausgesetzt war, musste er sich schuldig bekennen. Ob damit aber der Wunsch der USA (und auch der anderen NATO-Staaten) in Erfüllung gehen wird, die Rede- und Meinungsfreiheit weiter einzuschränken, bleibt abzuwarten. Noch haben die Verbrechen der NATO, ihre Kriege und Stellvertreterkriege keine wirklich durchschlagende Resonanz im öffentlichen Raum erfahren. Julien Assanges Beitrag und seine Hoffnung, dass sich das ändern wird, ist nicht hoch genug zu würdigen. Deshalb ist er »ein Held unserer Zeit« (Sevim Dagdelen).

Hans Schoenefeldt, per E-Mail

Schuldig ohne Verbrechen

Zu jW vom 26.6.: »Assange frei, Presse nicht«

(…) Es ist natürlich leicht, diese »Vereinbarung«, die unter Zwang mit der US-Justiz zustande gekommen ist zu kritisieren, wenn man nicht über zwölf Jahre ungerechtfertigt verfolgt wurde und über fünf Jahre in Isolationshaft saß. Die USA und ihre Marionetten Schweden und Großbritannien haben erreicht, dass sich Julian Assange schließlich für schuldig erklärt, obwohl er kein einziges Verbrechen begangen hat. Heißt, er ist ein »Krimineller« und wird verurteilt. Nie hatte Wikileaks mit der Veröffentlichung der Kriegsverbrechen der USA deren Sicherheit gefährdet. Großbritannien und Schweden haben ihre Rechtssysteme untergraben und die Justiz politisiert. Julian Assange und sein Team, die wichtige Informationen veröffentlicht hatten, wurden angeklagt, und die eigentlichen Verbrecher sind weiterhin unbehelligt.

Martin Mandl, Paris

Klassengleichmacherei

Zu jW Extra vom 29./30.6.: »Grundrechte verteidigen«

Die Meinungsfreiheit gilt auch für die junge Welt. Unter den Verdacht gestellt zu werden, mit dem Begriff »Klassenkampf« die Demokratie und Freiheit zu gefährden, ist eine diskriminierende Form von Vorverurteilung und eine konstruierte Fiktion. Dass die demokratisch und soziale Gesellschaft ihr Wirtschaftssystem selbst erschafft, kennzeichnen ganz reale Merkmale von unterschiedlichen Einkommens- und Vermögensklassen. Darüber hinaus ist der Klassenbegriff im Bildungssystem bis heute verankert.

Der Begriff »Bürger« soll sprachlich alle Lebensverhältnisse gleich machen – und führt zur Entpolitisierung durch die etablierten Parteien: CDU, SPD, FDP und Grüne. Die Europawahl 2024 zeigt, dass Millionen Altparteienwähler die »Flucht« angetreten haben.

Thomas Bartsch Hauschild, Hamburg

»Eine Selbstverständlichkeit«

Zu jW vom 1.7.: »›Sie hat viele Menschen geschützt‹«

Für die Verbreitung und Bewahrung eines reaktionären Geschichtsbilds bedarf es offensichtlich nicht der AfD. Das können Teile der CDU immer noch ganz allein. Ein weiterer Beleg dafür, dass der Rechtsableger der Unionsparteien keineswegs alle Rechten aus der CDU mitgenommen hat. Anni Wadles Größe wird nicht durch ihre tatsächlichen oder angeblichen Irrtümer beeinträchtigt. Ihre Ehrung sollte für alle anständigen Demokraten eine Selbstverständlichkeit sein.

Stephan Krüger, Neumarkt in der Oberpfalz