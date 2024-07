Eibner/IMAGO

Ein Stadionbierchen für 6,50 Euro, teure Tickets und Fantrikots, 1,4 Milliarden Euro allein aus dem Verkauf der TV-Rechte: Für die UEFA ist dieses Turnier vorrangig ein gigantisches Geschäft, zu dem der professionelle Fußball ohnehin mutiert ist. Gehört der Fußball medial längst ins Wirtschafts- statt ins Sportressort? Gerade wurde in einer Studie festgestellt, dass alle europäischen Profiligen in der Saison 2022/23 insgesamt 35,5 Milliarden Euro umsetzten – ohne Transfererlöse.

Der Fußball hat es geschafft, sich als Ereignis durchzusetzen und zu inszenieren, mit dem sich heute praktisch jeder identifizieren kann. Dem Fußball ist es gelungen, die Vorstellungen vom klassischen Sport mit der maximalen Ökonomisierung zu verbinden. Zu diesen Basisbedingungen des Sports gehören der spezielle Rahmen für sportliche Handlungen – hier: Ein Spiel dauert 90 Minuten –, das Organisatorische, also das Regelwerk in all seinen Feinheiten, sowie die klassischen Verhaltensweisen von Fairplay und eines rücksichtsvollen Umgangs miteinander. Bei der EM wird dieses ethische Wertesystem unter anderem vorgeführt, indem sich die Protagonisten vor Beginn jedes Spiels abklatschen, zusammen mit Kindern den Rasen betreten, Hymnen abgespielt oder Schweigeminuten eingelegt werden. Alles hat große Ähnlichkeit mit einem antiken Drama, das allerdings jedes Mal ohne Skript geschrieben ist, bei dem das Ende stets völlig offen ist und bei dem jeder dabei sein kann. Eine Konstellation, die für die Kommerzialisierung den Dreh- und Angelpunkt darstellt. Die Bindung ist inzwischen so eng, dass Leute zum Beispiel für alles rund um diese EM horrende Preise zahlen und in der Coronazeit sogar bereit waren, im Fernsehen frühere WM-Spiele anzuschauen, bei denen das Ergebnis bekannt ist. Ohne diesen Grad an Identifikation hätte die kommerzielle Spirale niemals dieses Niveau erreichen können.

Mit der EM einen satten Gewinn einfahren, aber dem Gastgeber die immensen Kosten für Organisation, Sicherheit und Fanfeste aufdrücken und noch dazu Steuervergünstigungen reklamieren. Was prägt dieses Verhältnis zwischen Veranstalter und Ausrichter?

Verbände wie die FIFA und die UEFA sind sich über den exklusiven Charakter ihres Angebots und ihre Sonderrolle vollkommen im klaren, was übrigens auch für das Internationale Olympische Komitee und die Olympischen Spiele gilt. Entsprechend verhalten sich diese Veranstalter wie weltweit operierende Riesenkonzerne und sehen die Chance, ihr Angebot maximal auszunutzen und möglichst hohe Gewinne zu generieren. Das gelingt um so besser, je mehr eine Gesellschaft zu einer der Dienstleistungen, der Unterhaltung und von Events mutiert. Außerdem gibt es genügend Autokraten, die sich mit ihrem Geld gern in solchen Sphären sonnen.

Schon wird ein neues »Sommermärchen« beschworen. Längst ist vergessen, dass sich unmittelbar nach dem Finale 2006 der Berliner WM-Beauftragte Jürgen Kießling das Leben nahm. Als Koordinator der Gastgeberstädte hatte er damals den dicken Katalog mit Forderungen der FIFA beklagt und sich den für ihn persönlich teilweise unerträglichen Auflagen als guter Beamter des Berliner Senats nur zähneknirschend gefügt. Kießling drückte es so aus: »Am liebsten wäre diesen Leuten, dass die FIFA-Fahnen an den Masten noch einheitlich wehen.« Warum kann ein demokratisches Land nicht sagen: Ohne uns! Was müsste sich ändern, damit künftige Gastgeber nicht mehr auf Gedeih und Verderb diesem Diktat unterworfen sind?

Von oben wird sich bestimmt nichts ändern. Es braucht vor allem mehr Sensibilität für basisdemokratische Prozesse. Es braucht Fans, die sich nicht als Statisten verstehen, sondern der Macht der Verbände, die den Fußball inzwischen als ihr persönliches Eigentum ansehen, selbstbewusst etwas entgegensetzen. Am Beispiel von Bayern München und den erfolgreichen Fanprotest gegen den Werbepartner Katar hat man gesehen, was möglich ist. Nach meinen Beobachtungen kann nur von dieser Seite aus dafür gesorgt werden, dass die größten Sportevents nicht noch weiter erodieren und ausgehöhlt werden.

Warum können zumeist hoch bezahlte Profis im DFB-Trikot eine Erfolgsprämie von bis zu 400.000 Euro pro Kopf für den EM-Titel aushandeln, während eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Paris von der Sporthilfe mit 20.000 Euro honoriert wird?

Diese Prämien erschließen sich mir absolut nicht. Weil es sich bei einer EM nicht um einen Klubwettbewerb handelt, bei dem die Profis für ihren Arbeitgeber auflaufen, sondern um einen Wettstreit von Nationalteams. Vielleicht ist der Deutsche Fußballbund der Meinung, die Spieler strengen sich mehr an, wenn Prämien ausgelobt wurden. Dabei gibt es andere motivierende Faktoren. Diese Bühne ist doch wie ein roter Teppich, auf dem jeder einzelne Spieler zeigen kann, warum er sich aus Nationalstolz, persönlichem Ehrgefühl oder dem Wunsch nach einem guten Image oder einem neuen Vertrag auf dem Spielfeld zerreißt. Dass Motivation mit so viel Geld unterfüttert werden muss, ist ein gutes Beispiel dafür, auf welcher Ebene die Ökonomisierung des Fußballs angekommen ist.