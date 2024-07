Afghanistan: Taliban verhandeln mit USA

Kabul. Die in Afghanistan regierenden Taliban haben mit den USA über einen Gefangenenaustausch verhandelt, wie Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid am Mittwoch vor Journalisten in Kabul angab. Zwei US-Bürger befänden sich in dem Land in Haft. Gegen sie ausgetauscht werden sollen demnach Afghanen, die im US-Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba interniert sind. Die Gespräche hätten am Rande eines jüngsten Gipfels mit UN-Vertretern und Afghanistan-Gesandten aus verschiedenen Ländern in Katar stattgefunden. Über Ergebnisse ist bisher nichts bekannt. (AFP/jW)