Mali: Dschihadisten verüben Massaker

Bamako. Bei einem Überfall mutmaßlicher Dschihadisten in Mali in der Nacht zum Mittwoch sind mindestens 21 Menschen getötet worden. Wie Behördenvertreter mitteilten, habe der Angriff in der Ortschaft Djiguibombo im Zentrum des westafrikanischen Landes am Dienstag abend in der Dämmerung begonnen und drei Stunden gedauert. Mehr als die Hälfte der Getöteten seien Jugendliche, mehreren Opfern seien die Kehlen durchgeschnitten worden. Einsatzkräften sei es nicht möglich gewesen, an den Ort des Geschehens zu gelangen. (AFP/jW)