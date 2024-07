China setzt Boot aus Taiwan fest

Taipeh. Taiwan fordert eine Erklärung für die Festsetzung mehrerer Seeleute samt ihrem Fischerboot durch die chinesische Küstenwache nahe einer taiwanischen Insel am späten Dienstag abend. Das sagte ein Sprecher von Taiwans Küstenwache am Morgen nach dem Vorfall. China hatte in den vergangenen Monaten die Patrouillen in dem betreffenden Gebiet verstärkt, nachdem dort im Februar zwei chinesische Fischer bei einer Verfolgungsjagd mit der taiwanischen Küstenwache zu Tode gekommen waren. (dpa/jW)