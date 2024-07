Strafmaßverkündung für Trump verschoben

New York. Die Entscheidung des Obersten US-Gerichts zugunsten einer Teilimmunität für Präsidenten hat erste Folgen für die Rechtsstreitigkeiten um Exstaatschef Donald Trump: In dessen New Yorker Schweigegeldprozess verschob die Justiz die Verkündung des Strafmaßes vom 11. Juli auf den 18. September – »falls das dann noch notwendig ist«, wie Richter Juan Merchan am Dienstag hinzufügte. Die Verschiebung soll Zeit geben, das Urteil des Supreme Court bei der Festsetzung der Strafe zu berücksichtigen. Erwartet wird eine Bewährungs- oder Geldstrafe. (AFP/jW)