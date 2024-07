Phil Noble/Pool/REUTERS Keir Starmer (l.) vertritt eine sozialdemokratischere Version seines Rivalen Rishi Sunak (Nottingham, 26.6.2024)

Bei kaum einer anderen Wahl ist der Sieger schon so klar vorhersehbar wie bei den nun stattfindenden britischen Parlamentswahlen. Der oppositionellen Labour um den neoliberalen Parteichef Keir Starmer steht ein Erdrutschsieg bevor. Erstmals nach 14 Jahren konservativer Regierung wird Labour wieder den Premierminister stellen. Dass Starmer der neue Regierungschef wird und Rishi Sunak wohl seinen Abtritt von der politischen Bühne verkündet, gilt als sicher. Dennoch gibt es viele offene Fragen. Laut der am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Survation steht Labour bei 38 Prozent. Die konservativen Tories bekommen laut der Umfrage 18 Prozent und damit nur einen Punkt mehr als die Rechtsaußen-Brexit-Partei Reform UK von Nigel Farage. Die Liberaldemokraten (Libdems) würden elf und die Grünen sieben Prozent erhalten.

Durch das Mehrheitswahlrecht wird der Sieg von Labour noch höher ausfallen. Laut der Survation-Berechnung, die auf knapp 35.000 Telefon- und Onlinebefragungen basiert, könnte Labour 484 der 650 Sitze bekommen. »Mit 99 Prozent Wahrscheinlichkeit wird Labour mehr Sitze erhalten, als Tony Blair bei seinem hohen Wahlsieg 1997 erreichte«, schreibt Chris Hanretty von der University of London. Eine entscheidende Frage ist, ob die Tories in absoluten Stimmen hinter Reform UK zurückfallen und weniger als 100 Abgeordnete im neuen Unterhaus stellen werden. Laut Survation-Berechnungen erhalten sie nur 64 Sitze, drei mehr als die Libdems mit 61. Es wäre das schlechteste Ergebnis der Tories in ihrer Geschichte. Für die Libdems dagegen ein hervorragender Tag, denn sie stellen derzeit nur 15 Abgeordnete.

Ein weiteres Fragezeichen ist, wie sich der Aufschwung von Reform UK niederschlagen wird. Die meisten Umfrageinstitute sehen Chancen auf drei Sitze, doch nach der aktuellen Berechnung würden sie sogar sieben Sitze erreichen – einen für Farage selbst. Landet Reform UK bei mehr Stimmen als die Tories und erreicht sieben Sitze, würden ihr mehrere Millionen Pfund an Parteienförderung zustehen. Analysten erwarten in diesem Fall, dass rechte Tory-Abgeordnete zu Farages Partei überlaufen und ein rechtskonservatives Sammelbecken etablieren könnten. Ähnlich wie in Ungarn, Frankreich und Deutschland.

Glaubt man den Umfragen, dürften einige der bekanntesten Gesichter der Tories von der Labour-Welle weggespült werden, darunter der derzeitige Verteidigungsminister Grant Shapps, die unterlegene Kandidatin um die Parteispitze Penelope Mary Mordaunt und Frauenministerin Kemi Badenoch. In Schottland kämpft Labour gegen die dortigen SNP-Nationalisten. Diese sind seit dem Rücktritt der beliebten Regierungs- und Parteichefin Nicola Sturgeon im vergangenen Februar in einer tiefen Krise. Auch ihr Nachfolger Humza Yousaf hat bereits das Handtuch geworfen. Die SNP könnte einen bitteren Wahltag erleben. Behalten die Umfragen recht, wird sie 33 Sitze verlieren und in Zukunft nur mit zehn Abgeordneten in London vertreten sein. In Glasgow hofft Labour, seinen Erfolg bei der Nachwahl in Rutherglen auf die ganze Stadt und den gesamten Zentralraum Schottlands zu übertragen. Das Blatt wende sich im ganzen Land »definitiv« zugunsten von Labour, sagte George Redmond, Labour-Vorsitzender im Stadtrat, am Mittwoch zu Labourlist.

Dennoch hoffen viele Linke etwa der Workers Party und von Transform Politics, den fulminanten Sieg von George Galloway bei den Nachwahlen Anfang des Jahres wiederholen zu können. Die größten Chancen, eine linke Stimme im neuen Parlament zu sein, hat Jeremy Corbyn. Der ehemalige Labour-Chef tritt in seinem Wahlkreis Islington North als unabhängiger Kandidat an. Zuletzt traten Dutzende Labour-Mitglieder in dem Bezirk aus der Partei aus, um für ihn Wahlwerbung machen zu können. Daneben liegt der Wahlkreis Holborn and St Pancras von Starmer. Hier will der linke Exabgeordnete des südafrikanischen ANC Andrew Feinstein die Wahl von Starmer verhindern und ihm so trotz des erwarteten Labour-Siegs den Wahlabend vermiesen.