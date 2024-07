US-Justiz verweigert Freiheit für Peltier

Washington, D. C. Der 79jährige indigene Aktivist Leonard Peltier wird nicht auf Bewährung freigelassen. Das gab die Berufungskommission in den USA nach Angaben seiner Anwälte am Dienstag bekannt. Peltier hat wegen der Tötung von zwei FBI-Agenten im Jahr 1975 fast fünf Jahrzehnte in einem US-Bundesgefängnis verbracht – ohne dass von der Justiz schlüssige Beweise für seine Schuld vorgebracht werden konnten. Peltier war in den 1970er Jahren Mitglied des American Indian Movement und gehörte zu einer Gruppe indigener Männer, die sich im Juni 1975 im Reservat Pine Ridge in South Dakota eine Schießerei mit zwei FBI-Agenten lieferten, die dabei zusammen mit einem Aktivisten getötet wurden. Das FBI behauptet seitdem, Peltier sei für die Tötungen verantwortlich. Der Aktivist gilt als der am längsten inhaftierte politische Gefangene der USA. (Reuters/jW)